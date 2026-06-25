Flughafen Memmingen erweitert gastronomisches Angebot

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Am Flughafen Memmingen kann man nicht nur abheben: Man erlebt dort auch in Sachen Essen und Trinken so manche Punktlandung. Denn der Airport hat sein gastronomisches Angebot großzügig ausgebaut und arbeitet an weiteren Neuheiten.

Mittlerweile sind es zehn gastronomische Betriebe mit insgesamt rund 350 Plätzen, die Passagieren in Memmingen zur Verfügung stehen – ob vor oder nach der Sicherheitskontrolle. Das Angebot reicht von der Kaffeebar bis zum Restaurant oder zum Food Truck. Neu im Reigen der Betriebe ist das Vibes im Eingangsbereich des Terminals. Für den großen Hunger stehen hier Menüs mit Pizza und Burger zur Auswahl, aber auch Snacks und Bowls für die Zwischenmahlzeit. Das neu eingerichtete Restaurant setzt auf eine cleane Optik und die Farben des Meeres. Betrieben wird es von der AtmaX Group, die an sechs süddeutschen Verkehrsknotenpunkten aktiv ist.

Vibes Restaurant am Flughafen Memmingen (Foto: Flughafen Memmingen)

„Zum Gesamterlebnis Airport gehört auch ein vielfältiges und qualitativ hochstehendes gastronomisches Angebot“, erläutert Andreas Loritz, der als Director of Non-Aviation für diesen Bereich verantwortlich zeichnet. Zur Zeit laufen vier Ausschreibungen für bestehende Betriebe, deren aktuelle Verträge demnächst enden. Bald soll zudem eine weitere Snackbar im Bereich der sich gerade im Bau befindlichen Erweiterung des Non-Schengen-Bereichs entstehen. Großer Beliebtheit erfreut sich auch der Biergarten der Coffee Fellows Bar im Luftsicherheitsbereich. „International wie unsere Passagiere“, so Andreas Loritz, „ist auch unser Angebot.“

Flughafen Memmingen