Flughafen Memmingen erwartet Osterreisewelle

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Zu den kommenden Osterfeier- und -ferientagen erwartet der Flughafen Memmingen die erste große Reisewelle des Jahres.

Rund 180.000 Passagiere werden sich auf den Weg machen, die Feiertage in der Sonne zu genießen oder zu einem Besuch bei Freunden und Verwandten zu nutzen.

„Ab in die Sonne“ hieß es bereits am vergangenen Freitag, als die Fluggesellschaft SunExpress erstmals in dieser Saison von Memmingen nach Antalya startete und die Passagiere des Erstflugs mit den Cheerleadern der Football-Mannschaft Allgäu Comets verabschiedete. Bis zu sieben Mal pro Woche wird die Airline, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, vom Allgäu ans Mittelmeer fliegen. Aber nicht nur an der türkischen Küste kann man die Ostereier am Strand und in der Sonne suchen. „Rund ums Mittelmeer bieten wir zahlreiche attraktive Sonnenziele“, erläutert Flughafen Geschäftsführer Marcel Schütz. So lassen sich Frühlingsgefühle in Dubrovnik und auf Kreta genießen. Auch im Süden Italiens finden sich keine Spuren von Schnee und Eis. Mit Nonstop-Flügen von Memmingen nach Brindisi und Pescara gelingt die Winter-Flucht ebenso wie mit den Verbindungen nach Sizilien, Malta oder mit einem Trip auf die iberische Halbinsel, wo mit Alicante, Barcelona, Malaga, Valencia und nicht zuletzt Mallorca spannende Ziele locken. Hinzu kommen Porto und Faro in Portugal, die ebenfalls ab Memmingen nonstop und mehrmals wöchentlich erreichbar sind. „Da lässt sich auch mancher spannende Städtetrip kurzfristig planen“, betont Marcel Schüttz. Dazu bestens geeignet sind insbesondere die Verbindungen nach London, Dublin, Budapest, Belgrad oder Krakau.

Viele Flüge, insbesondere nach Ost-Europa, werden auch von jenen Menschen gebucht, die in Süddeutschland und den angrenzenden Ländern arbeiten und die Luftbrücke ab Memmingen gerne für den Heimaturlaub nutzen. „Hier leisten wir nicht zuletzt einen wichtigen Beitrag,“ so Schütz, „um die Versorgungslage in Krankenhäusern, der Pflege und dem lokalen Tourismus durch Fachkräfte zu sichern.“

Wer schon für die anstehenden Pfingst- und Sommerferien plant, ist bei Süddeutschlands führendem Low Cost Airport genau richtig: So geht es in diesem Sommer mit Sonderflügen der TUIfly nach Sardinien sowie in die griechischen Ferienzentren Santorini und Chalkidiki, mit Aegean Airlines nach Rhodos und mit Freebird Airlines nach Heraklion. Der Korsika Spezialist Rhomberg Reisen startet mit seinem eigenen wöchentlichen Charter Ende April wieder von Memmingen nach Calvi. All diese Reisen sind auch im Reisebüro buchbar.

Flughafen Memmingen