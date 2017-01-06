Flughafen Münster-Osnabrück präsentiert Passagierzahlen

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Der Flughafen Münster-Osnabrück hat im Jahr 2016 787.000 Fluggäste gezählt. Gegenüber dem Vorjahr wird damit ein Verkehrsrückgang von 4,2 Prozent verzeichnet.

Die Zahl der Starts und Landungen stieg im abgelaufenen Jahr trotzdem um 2,9 Prozent auf 34.500, da es mehr Bewegungen im Segment der allgemeinen Luftfahrt (Privatverkehr und Business-Charter) gegeben hat.

Schwieriges Türkeigeschäft

Die Gründe für den Verkehrsrückgang im vergangenen Jahr lagen maßgeblich in einem schwierigen Türkeigeschäft. Insgesamt sind in 2016 rund 8 Prozent weniger Gäste in die Türkei geflogen. Neben den Flügen von Turkish Airlines nach Istanbul ist die Ferienregion rund um Antalya das wichtigste türkische Ziel. Nach Antalya wurden 11 Prozent weniger Gäste gezählt.

Größeres Touristikangebot in 2017

Für den kommenden Sommerflugplan haben die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter das Touristikangebot ab Münster-Osnabrück deutlich aufgestockt. Die größte Touristikfluggesellschaft am FMO Germania wird bereits zu den Osterferien ein zweites Flugzeug in Münster-Osnabrück stationieren und ihre Kapazitäten damit nahezu verdoppeln. Germania wird v.a. Richtung Mallorca, griechische und Kanarische Inseln sowie spanisches Festland und Portugal die Zahl der Flüge ab Münster-Osnabrück maßgeblich ausweiten. Mit Eurowings, FlyEgypt und Small Planet werden im Sommer 2017 auch neue Fluggesellschaften am FMO zu sehen sein. Zu den Osterferien nimmt Eurowings, die Low-Cost-Tochter der Lufthansa, den FMO in ihren Flugplan auf und wird das Ziel Mallorca ansteuern. FlyEgypt fliegt neu den ägyptischen Badeort Hurghada an, und mit Small Planet geht es ebenfalls nach Mallorca.

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