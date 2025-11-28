Flughafen München wird ausgezeichnet

Die Flughafen München GmbH (FMG) ist am 25. November 2025 in Bonn mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet worden.

Mit diesem Preis würdigen EUPD Research Sustainable Management und die Handelsblatt Media Group Unternehmen, die ein strategisches Betriebliches Gesundheitsmanagement und eine belastbare Gesundheitskultur etablieren. Die FMG überzeugte die Jury mit ihrem ganzheitlichen Ansatz, der die Bereiche Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Prävention und Gesundheitsförderung verbindet und konzernweit umgesetzt wird.

Die FMG hat das Corporate Health Audit 2025 mit Bestwerten abgeschlossen und darüber hinaus das Exzellenz-Siegel erhalten. Diese höchste Auszeichnung unterstreicht, dass das Gesundheitskonzept des Flughafens fest in die Geschäftsprozesse integriert ist und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Dabei spielen die Rückmeldung und Einbindung der Mitarbeitenden am Flughafen München eine zentrale Rolle. Das Angebot ist vielfältig und erstreckt sich über verschiedene Themenbereiche. Dazu gehören unter anderem der Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Programme zur psychischen Gesundheit und Suchtprävention sowie Ergonomie, Ernährung, Bewegung und Work-Life-Balance. Ergänzend stehen ein eigenes Fitnessstudio, eine Sporthalle sowie weitere Trainingsflächen und kostenlose Sportangebote zur Verfügung.

Positiv hervorgehoben wurden zudem die innovativen Ansätze zur Entlastung bei Hebetätigkeiten der Mitarbeitenden sowie ein Präventionsprogramm, das gezielt auf die Anforderungen im Schichtbetrieb ausgerichtet ist. Mit diesen Maßnahmen stärkt der Bereich Health and Safety der FMG die körperliche und geistige Fitness seiner Beschäftigten nachhaltig und setzt innerhalb der Branche ein sichtbares Zeichen für verantwortungsbewusste Unternehmensführung.

Jost Lammers, Vorsitzender der FMG-Geschäftsführung, unterstrich bei der Verleihung die Bedeutung des Themas: „Wir investieren viel in die Gesundheit und Prävention unserer Mitarbeitenden. Die Auszeichnung unterstreicht die Verantwortung, die wir als Arbeitgeber gegenüber unseren Beschäftigten haben. Mein Dank geht an dieser Stelle an das Team ‚Health and Safety‘, das mit Expertise und viel Engagement eine ganzheitliche Prävention im Unternehmen vorantreibt!“

