Flughafen München wird ausgezeichnet

BA City Flyer Embraer 190 in München (Foto: Flughafen München)

Das weiterentwickelte Corporate Design des Münchner Flughafens erhält branchenübergreifend Anerkennung: Innerhalb weniger Wochen wurde der Markenauftritt gleich zwei Mal prämiert.

Im September 2025 zeichnete die Jury des Red Dot Awards das neue Design in der Kategorie „Brands & Communication Design“ aus, das zu den weltweit renommiertesten Qualitätssiegeln für Gestaltung zählt. Nur vier Wochen später folgte der Titel „Winner“ beim German Design Award in der Kategorie „Excellent Communications Design – Corporate Identity“. Mit dieser Auszeichnung werden Projekte gewürdigt, die durch ihre Gestaltung Innovation fördern und neue Perspektiven schaffen. Die Preisverleihung des German Design Awards findet im Februar 2026 in Frankfurt am Main statt. Den Red Dot Award nahm das Markenteam des Flughafens gemeinsam mit der verantwortlichen Agentur Serviceplan München am 7. November in Berlin entgegen.

Die beiden Preise bestätigen die strategische Bedeutung der Neugestaltung: Das Corporate Design wurde entwickelt, um die Marke Flughafen München fit für die Anforderungen moderner, digitaler und barrierefreier Kommunikation zu machen – ohne den Charakter und die Wiedererkennbarkeit des ikonischen „M“ aufzugeben. Der neue Illustrationsstil, das klarere Layout und die deutlichere Bildsprache sorgen für einen konsistenten Auftritt in allen Bereichen. Dies gilt von der Passagierkommunikation über Retail- und Gastronomiekampagnen bis hin zu Employer Branding-Maßnahmen.

Rund elf Jahre nach dem großen Marken-Relaunch im Jahr 2013 hat der Flughafen München seinen Markenauftritt weiterentwickelt. Das markante und vertraute M-Logo bleibt in seiner Form unverändert und erscheint seit dem 6. November 2024 in den Farben „Dark Blue“ und „Lavender“. Ergänzt wird der Auftritt um die weiteren Farbenkombinationen „Moss“ und „Mint“, „Burgundy“ mit „Rose“ sowie „Orange“ und „Beige“.

Flughafen München