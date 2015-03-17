Flughafen München wird ausgezeichnet

Flughafen München (Foto: Flughafen München)

Der Münchner Flughafen konnte bei den „World Airport Awards“ 2015 einen großen Erfolg verbuchen. Die bayerische Luftverkehrsdrehscheibe wurde wie im Vorjahr wieder zum besten Flughafen Europas gekürt.

Auch im weltweiten Ranking konnte der Airport mit dem dritten Rang seine hervorragende Platzierung aus dem Vorjahr behaupten. Die abermalige Auszeichnung ist bereits der achte „Europameistertitel“, den der Flughafen München innerhalb der letzten zehn Jahre erreicht hat. In seiner Größenordnung, der Kategorie der Flughäfen mit jährlich zwischen 30 und 40 Millionen Passagieren, ist der Flughafen München sogar weltweit die Nummer eins.

Besonders gut schnitt bei der Umfrage das Hilton Munich Airport (bis Ende 2014 Kempinski) ab: Das Hotel direkt neben den beiden Terminals erreichte im europäischen Vergleich den ersten und weltweit den dritten Platz. Herausragend bewertet wurden im globalen Ranking auch der VIP-Bereich des Flughafens (Platz 2), die Qualität der Restaurants und Bars (Platz 4) sowie der „Aufenthalts- und Erlebniswert“ (Platz 3). Eine besondere Auszeichnung gebührt auch den Airport-Mitarbeitern in München: Die Münchner Flughafen-Mannschaft erreichte im europaweiten Vergleich einen hervorragenden zweiten Platz.

An der neuesten Umfrage des unabhängigen Londoner Luftfahrtforschungsinstituts Skytrax hatten sich mehr als 13 Millionen Passagiere aus 112 Ländern beteiligt.

Die fünf besten Flughäfen der Welt:

1 Singapur

2 Seoul

3 München

4 Hongkong

5 Tokyo Haneda

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