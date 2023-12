Flughafen München rechnet mit Reisewelle

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Insgesamt bieten die Fluggesellschaften am Münchner Flughafen in den Weihnachtsferien zwischen dem 22. Dezember 2023 und dem 7. Januar 2024 mehr als 11.500 Flüge zu weltweit 160 Zielen.

Am Münchner Airport sind auch in der Weihnachtszeit alle operativen Betriebsbereiche besetzt. Bei der Flughafen München GmbH und ihren Tochtergesellschaften sind allein an Heiligabend mehr als 1.400 Beschäftigte im Einsatz. Dazu gehören unter anderem Beschäftigte im Bodenverkehrsdienst, bei den Terminal- und Informationsdiensten, bei der Flughafenfeuerwehr, in der Technik, in den IT-Bereichen sowie in den Airport-Shops oder den gastronomischen Einrichtungen. Darüber hinaus sind auch Tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Airlines, Behörden und anderen Unternehmen auf dem Flughafen-Campus im Dienst.

Da es in der kalten Jahreszeit auch am Flughafen bei den Dienstleistungsunternehmen zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen kann, wird Passagieren – wie zu Beginn von Schulferien üblich – empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Airline über den Status ihres Fluges zu informieren und rechtzeitig zum Airport zu kommen.

Den letzten Abflug an Heiligabend führt die Lufthansa um 22:50 Uhr nach Osaka in Japan durch. Bei der letzten geplanten Landung am Münchner Airport um 23:10 Uhr handelt es sich um eine Maschine der TAP Portugal aus Lissabon.

Mit insgesamt 490 Starts führen die meisten Flüge in den Weihnachtsferien nach Spanien. Auf Platz 2 folgt Italien – mit rund 480 Starts. Rund 360 Flüge werden in den Weihnachtsferien nach Frankreich angeboten. Etwa 230 Mal bedienen Fluggesellschaften Ziele in Griechenland und Portugal. Im Fernreiseverkehr stehen nach Nordamerika rund 320 Abflüge zu insgesamt 15 Zielen in den USA und Kanada auf dem Programm. 180 Mal bedienen Fluggesellschaften Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar, im Oman und in Saudi-Arabien. Richtung Asien bieten die Airlines mehr als 30 Starts von München nach Bangkok und 35 nach Singapur an. 12 Nonstop-Flüge stehen während der Ferien nach Seoul in Südkorea auf dem Flugplan.

