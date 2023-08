Flughafen München rechnet mit Passagierzuwächsen

Der Münchner Flughafen erwartet über Ostern die erste Reisewelle des Jahres. Aufgrund der vorliegenden Anmeldungen der Airlines geht der Flughafen München in den Osterferien von einem erhöhten Fluggastaufkommen aus.

Allein am ersten Ferienwochenende stehen von Freitag bis Sonntag mehr als 3.000 Starts und Landungen mit deutlich über 300.000 Fluggästen auf dem Programm. Für die gesamte Dauer der Osterferien bis zum 15. April 2012 rechnet die Flughafen München GmbH (FMG) mit einem neuen Rekordaufkommen von über 1,8 Millionen Passagieren. Der Münchner Flugplan bietet eine große Auswahl an Flugzielen für Urlauber, insbesondere auch in Ländern rund um das Mittelmeer. Die meisten von München aus abgehenden Flüge – 947 Starts – führen zu italienischen Reisezielen. 540 Flugzeuge starten in Richtung Frankreich, 473 nach Spanien – davon allein 73 nach Palma de Mallorca und 70 zu den Kanarischen Inseln. Ein bevorzugtes Reiseland zur Osterreisezeit ist traditionell auch die Türkei. Dorthin heben insgesamt 300 Maschinen ab. Allein 64 Flüge gehen in die türkische Ferienmetropole Antalya. Knapp 85 Mal starten Flugzeuge nach Ägypten, 92 Mal nach Portugal. Im Fernreiseverkehr hat sich das Flugangebot nach Nordamerika auf insgesamt 288 Starts erhöht. 186 Maschinen starten von Bayerns internationaler Luftverkehrsdrehscheibe zu Zielen in Asien wie zum Beispiel Bangkok, Delhi, Hongkong, Jakarta, Peking und Singapur. 121 Starts führen zu Ländern am Arabischen Golf. Natürlich werden auch wieder Flüge nach Südamerika und Afrika angeboten. Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens empfiehlt die FMG allen Reisenden, sich frühzeitig am Airport einzufinden, um ohne Hektik in den Urlaub starten zu können. Wer im unmittelbaren Einzugsgebiet des Flughafens wohnt, kann die Möglichkeit nutzen, sein Gepäck bereits am Vorabend der Reise am Münchner Airport einzuchecken.