Flughafen München präsentiert integrierten Bericht

Flughafen München (Foto: FMG)

Unter dem Titel "Mehr Gewinner" ist jetzt der neue integrierte Bericht der Flughafen München GmbH (FMG) erschienen.

Es ist bereits der sechste Bericht dieser fortlaufenden Publikation, die in den vergangenen Jahren wiederholt mit renommierten Auszeichnungen bedacht wurde. Auf über 180 Seiten präsentiert die FMG darin die Verkehrs- und Wirtschaftsergebnisse des Jahres 2015 und informiert gleichzeitig über alle Themen, die im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Flughafenbetriebs relevant sind.

Der Flughafen München setzt beim Dialog mit seinen Anspruchsgruppen auf eine transparente Darstellung der Unternehmensentwicklung. Dabei orientiert sich die FMG an den höchsten internationalen Standards, die das International Integrated Reporting Council (IIRC) und die Global Reporting Initiative (GRI) für die integrierte Berichterstattung vorsehen. Neu ist die Erläuterung der vom IIRC definierten sechs Kapitalarten: Der Flughafen hat daraus die für ihn wesentlichen Inhalte abgeleitet und seinem Geschäftsmodell zugeordnet. Die Finanzberichterstattung erfolgt nach den Regeln des IFRS (International Financial Reporting Standards).

Erstmals wurde der Bericht im Querformat konzipiert: Das moderne Layout erhöht die Lesefreundlichkeit und verstärkt die Wirkungskraft der Schaubilder und Grafiken. Auch bei der Produktion schlug der Flughafen neue Wege ein: Ein umweltfreundliches, innovatives Verfahren lässt auch auf dem verwendeten Naturpapier die Farben leuchten und erfüllt alle Voraussetzungen für einen klimaneutralen Druck.

Leser des integrierten Berichts haben die Möglichkeit, ein Feedback zur Berichterstattung abzugeben und die für eine nachhaltige Konzernentwicklung wesentlichen Aspekte zu bewerten.

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