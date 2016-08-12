Flughafen München ist virtuell begehbar

Flughafen München (Foto: FMG)

Virtuelle Realität am Flughafen München: Ab sofort kann man sich digital durch den Airport bewegen – dank innovativer 360-Grad-Fototechnik.

Der Münchner Flughafen ist weltweit der erste Airport, der einen "Rundgang" dieser Art ermöglicht. Über Monate waren Mitarbeiter mit einem Hightech-Kamerawagen in den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen des Flughafens unterwegs. Dabei erfassten und digitalisierten sie fast 300.000 Quadratmeter im München Airport Center (MAC) und in den beiden Terminals sowie im zum Terminal 2 gehörenden neuen Satellitengebäude. Das Ergebnis ist ab sofort im Internet abrufbar:

Die Anwendung bietet auch ganz praktischen Nutzen: In den Karten sind mehr als 1.000 "Points of Interest" hinterlegt – zum Beispiel Shops, Bars, Restaurants, Serviceeinrichtungen sowie die Abfluggates. Weit über eine Million Panoramafotos wurden für das digitale Kartenmaterial verarbeitet. Die Technologie für den digitalen Rundgang durch den Airport stammt von dem Münchner Unternehmen NavVis. Die Digital-Agentur Baro & Pfannenstein entwickelte das Bedienkonzept und die Benutzeroberfläche. Hier können Interessierte am PC, Tablet-Computer oder Smartphone durch die Innenbereiche des Airports und durch das MAC bummeln.

So funktioniert der digitale Rundgang: Über eine Einstiegskarte klickt man direkt auf den Bereich, in den man gelangen möchte. Per Mausklick wählen Besucher aus, in welche Richtung sie virtuell spazieren möchten. Mit gedrückter Maustaste dreht man sich dabei um die eigene Achse, kann den Blick nach oben oder nach unten richten. Wer beispielsweise noch nie von oder nach München geflogen ist, kann sich damit schon vor der Reise Orientierung verschaffen. Mit dem Programm ist ein Rundgang durch alle Terminalbereiche möglich.

Flughafen München