Flughafen Mönchengladbach verkleinert Verlust

Flughafen Mönchengladbach (Foto: MGL)

Mit einem erneut verbesserten Jahresergebnis und weiterem Wachstum bei den Arbeitsplatzzahlen knüpft der Flughafen Mönchengladbach (MGL) an die guten Entwicklungen der vergangenen Jahre an.

So soll es weitergehen: Innovationen fördern, die einen Beitrag für Stadt, Klima und Gesellschaft leisten, und smarte Player für den Standort gewinnen.

Mit dem Jahresergebnis 2024 hat der MGL den positiven Trend seit der Übernahme der Mehrheitsanteile durch die EWMG im Jahr 2018 fortgesetzt. Das Betriebsergebnis hat sich auf -0,89 Mio. € verbessert (2023: -0,96 Mio. €). „Die Zahlen belegen, dass wir mit den Entwicklungen am Flughafen die richtigen Weichen stellen“, sagt Oberbürgermeister und MGL-Aufsichtsratsvorsitzender Felix Heinrichs. Konkret bedeutet das, in Forschung rund um alternative Antriebe und innovative Mobilität zu investieren und das Innovationscluster auszubauen. „Als Innovationshub für CO2-neutrales Fliegen liefert der MGL Antworten auf die drängenden Fragen nachhaltiger Mobilität vor allem auch im städtischen Umfeld – und er schafft mittel- und langfristig zahlreiche hochtechnisierte Arbeitsplätze“, so Heinrichs weiter.

Smart City

Germandrones und das MGL-Team arbeiten schon länger vertrauensvoll in verschiedenen Forschungsprojekten zur Integration unbemannter Flugsysteme in den aktiven Luftraum zusammen. Aktuell geht es um Smart City Drohnenlogistik. Im Auftrag der Stadt Mönchengladbach erprobt der MGL den Transport medizinischer Proben vom Krankenhaus zum Labor per Drohne. Insbesondere in der Medizin können Drohnen einen wichtigen, unter Umständen lebensnotwendigen Dienst für die Gesellschaft erbringen.

Auch andere zeitkritische Fälle sind denkbar. Hier kann beispielsweise der schnelle Transport eines Defibrillators per Drohne Leben retten. Am MGL werden dafür die Flugverfahren mit der Flugsicherung entwickelt, die als Blaupause für allgemeine Flugtaxi-Verfahren dienen können. Vorbereitende Schritte dafür sind weitestgehend abgeschlossen. Noch in diesem Jahr sollen erste Testflüge von Drohnen für den schnellen und effizienten Transport medizinischer Proben in Mönchengladbach starten. Aus dem Testflugbetrieb entstehen unabhängige Leitlinien für den Betrieb von Drohnen im kommunalen Umfeld. Solche hochspezialisierten Anwendungen zeigen, dass Drohnen nicht dem massenhaften Einsatz im urbanen Raum dienen, sondern vielmehr gezielt und für priorisierte Aufgaben genutzt werden können.

Auf dem SmartCity-Summit.Niederrhein im März 2025 stieß der MGL mit dem Szenario und seinen Forschungen zu unbemannter klimaneutraler Luftfahrt auf großes Interesse. Der SmartCity-Summit ist die größte interaktive Netzwerk-Plattform für kommunale Entscheider, Unternehmen und Fachexperten in der Region des Niederrheins und das bedeutsamste Branchenevent für Städte auf dem Weg zur digitalen Transformation.

Smarte Zukunft

Der Flughafen Mönchengladbach ist neben dem Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück und Center for Vertical Mobility einer von drei Aviation Standorte im Rheinischen Revier, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, die Region als Forschungs- und Entwicklungsstandort der klimaneutralen Luftfahrt weiterzuentwickeln. Der MGL fungiert hier als Knotenpunkt für innovative Mobilität mit über 45 Unternehmen und 800 Beschäftigten. Übergreifende Themen sind Aus- und Weiterbildung sowie Instandhaltung (MRO). Zudem dient der MGL als Reallabor, um die im Rheinischen Revier entstandenen innovativen Lösungen in der operativen Airport-Umgebung zu testen und praxistauglich zu integrieren.

Klimaneutrale Luftfahrt betrifft auch den Flugplatz selbst. Mit seinem Partner ALBATROSS strebt der MGL an, seine Ziele im Hinblick auf einen „NetZero“ Airport-Betrieb umzusetzen. Das große Flächenpotenzial für Solarenergie erlaubt schon heute einen klimafreundlichen Airport-Betrieb. Mit der geplanten Erweiterung der Flughafeninfrastruktur ebnet der MGL zudem den Weg für die Luftfahrt von morgen. Durch den geplanten Aufbau von elektrischer und wasserstoffbasierter Infrastruktur werden Flugzeuge zukünftig mit neuen Wasserstoff-Antrieben, mit Brennstoffzelle oder rein elektrisch und damit klimaresilient vom MGL aus operieren.

Smarte Drehscheibe

Der MGL ist mit seiner besonderen Event Location, dem Hugo Junkers Hangar, der von noi! Event & Catering GmbH betrieben wird, immer wieder Austragungsort von Feiern, Tagungen und Veranstaltungen. Jüngst traf sich hier die IDRF-Community zu ihrer jährlichen Mitgliedertagung. Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Flughäfen in Deutschland kommen zusammen, um sich über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Luftverkehr sowie in der Luftmobilität auszutauschen. Der Platz erhält zudem immer mehr Aufmerksamkeit im Bereich der Business Aviation, sodass auch die German Business Aviation Association (GBAA) ihre Jahrestagung am Flughafen Mönchengladbach durchführen wird. Hier kommen Vertreterinnen und Vertreter aller Geschäftsreise-fluggesellschaften zusammen und diskutieren die Herausforderungen im Zuge der Mobilitätswende in der Luftfahrt.

Für das kommende Jahr kündigt sich ein besonderes Event an: Der Flughafen Mönchengladbach wird 70 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll im Zuge des nächsten Tages der offenen Tür, der voraussichtlich am 21. Juni 2026 stattfindet, gefeiert werden. Am 22. April 1956 wurde der neue Flugplatz an der Niers mit dem Erwerb der Berechtigung zum Motorflug offiziell eröffnet. „Heute ist der Flughafen als Wirtschafts- und Innovationsmotor für die Stadt nicht mehr wegzudenken“, sagt Oberbürgermeister Heinrichs. Ein Grund zu feiern!

Flughafen Mönchen Gladbach