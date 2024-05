Flughafen London Luton setzt auf JAGGAER

London Luton Airport (Foto: London Luton Airport)

Der Flughafen London Luton, der mit über 16,2 Millionen Passagieren 2023 zu den verkehrsreichsten Flughäfen Großbritanniens zählt, vertraut zur Optimierung seiner Beschaffungsstrategie auf Source-to-Pay-Anbieter JAGGAER.

So hat der von einem Konsortium betriebene Flughafen, dessen Hauptanteilseigner der größte Flughafenbetreiber der Welt „AENA“ und einer der führenden Infrastruktur-Investmentmanager „InfraBridge“ sind, JAGGAER den Zuschlag erteilt, 2024 eine neue Beschaffungsplattform einzuführen.

Mit der JAGGAER-Plattform kann sich das Einkaufsteam fortan auf wertschöpfende Tätigkeiten fokussieren und bisherige Insellösungen sowie manuelle, zeitaufwändige Prozesse durch ein zentrales Tool ersetzen – angefangen bei der Erstellung von Ausschreibungen (RFTs) über die Überprüfung von Versicherungsdokumenten bis hin zur Zertifizierung von Lieferanten. Denn dank intelligenter Automatisierung und einer nahtlosen Verknüpfung aller Funktionen auf einer Plattform werden wichtige Ressourcen freigesetzt.

„Der Flughafen London Luton hat die sich ändernde Rolle der Beschaffung zur Steigerung des Werts und der Effizienz bei gleichzeitiger Unterstützung von Lieferanten, von denen viele lokal ansässig sind, zwar angenommen. Jedoch fehlten uns die Instrumente, um den strategischen Einfluss, den die Beschaffung auf unser Geschäft haben kann, zu maximieren. Die neue Plattform ermöglicht es uns, eine maßgeschneiderte Lösung umzusetzen, die wirklich auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist, und ebnet uns den Weg für eine verantwortungsvolle Beschaffung in den kommenden Jahren“, erklärt Richard McCord, CFO des Flughafens London Luton.

Darüber hinaus wird die neue Plattform auch für Fortschritte im Hinblick auf die Compliance-Fokussierung des Flughafens sorgen. Denn durch die automatisierte Lösung gehört die manuelle Verwaltung von Prozessen der Vergangenheit an und das Beschaffungsteam profitiert von einer Plattform, die nur noch in Ausnahmefällen menschliches Eingreifen erfordert. Wenn zum Beispiel die Versicherung eines Lieferanten ausläuft, muss sich nicht mehr telefonisch darum gekümmert werden, das aktualisierte Dokument anzufordern, sondern die JAGGAER-Plattform erledigt dies künftig automatisch.

Dabei ist die neue Lösung nicht nur vollständig konform mit dem neuen britischen Beschaffungsgesetz, das im Oktober 2024 in Kraft tritt. Vielmehr unterstützt sie darüber hinaus die Einführung einer digitalen Kategoriestrategie, die Daten über den gesamten Beschaffungszyklus hinweg verbindet. Dadurch ist der Flughafen London Luton künftig in der Lage, sich von der bisher eher transaktions- und verwaltungsorientierten Beschaffungssteuerung hin zu einem strategischen Spend- und Lieferantenmanagement zu entwickeln.

Terry Gittins, Leiter des Beschaffungswesens am Flughafen London Luton, kommentiert: „Durch die Beschränkungen unseres vorherigen Systems wurden die Zeit und Ressourcen oft für manuelle Prozesse aufgewendet. Diese Investition bringt uns in eine gute Position, um die Transformation wirklich voranzutreiben. Wir werden nun in der Lage sein, die Ausgaben effektiver zu bewerten, die Beziehungen zu den Lieferanten zu verbessern, die Prozesse zu standardisieren und die Kostenkontrolle besser in den Griff zu bekommen, während wir Kapazitäten für wichtigere Aktivitäten freisetzen. Das Einkaufsteam des Flughafens London Luton wurde bereits für seinen Ansatz zur nachhaltigen Beschaffung etwa durch vier Auszeichnungen bei den UK National GO Awards 2023 anerkannt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Investition nun unsere erweiterte Vision der wertschöpfungsorientierten Beschaffung in die Tat umsetzen wird.“

„Wir freuen uns, den Flughafen London Luton mit unserer Plattform unterstützen zu dürfen und ihm alle Werkzeuge an die Hand zu geben, die er braucht, um seine Ziele sowohl jetzt als auch in Zukunft zu erreichen. Wir verstehen die sensiblen Punkte und Herausforderungen, mit denen öffentliche Organisationen konfrontiert sind. Daher sind wir bestens gerüstet, um sie auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten, während das Team seine Beschaffungsstrategie überarbeitet, um strategischer zu agieren und durch ein optimiertes Management der Lieferkette die Wertschöpfung zu erhöhen“, sagt Simon Thompson, Vice President Sales UKI und Nordics bei JAGGAER.

Über JAGGAER: Autonomous Commerce

JAGGAER leistet seit mehr als 25 Jahren mit seinen mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Pionierarbeit im Bereich von Spend-Management-Lösungen und führt mit seinem Gehör für Kunden und Entscheider in allen Industriezweigen, dem öffentlichen Dienst und der Wissenschaft die Innovationskurve an. So auch in der Autonomous Commerce Revolution, die den gesamten Source-to-Pay-Prozess mit einem verbraucherähnlichen, autonomen Einkaufserlebnis verknüpft, das gleichermaßen Einkäufer, Lieferanten sowie Partner einbezieht. Alle Kernprozesse des Einkaufs sind auf einer einzigen Plattform, JAGGAER ONE, angesiedelt. Jedes Jahr fließen Waren im Wert von über 500 Milliarden Dollar durch das Enterprise Commerce Netzwerk von JAGGAER.