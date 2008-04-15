Flughafen London Heathrow mit mehr Gewinn

Der Gewinn von London Heathrow Airport wuchs im letzten Jahr mehr als 10 Prozent, trotz der Beschwerden über schlechten Service und mangelnde Qualitätsanforderungen.

Der Betriebsgewinn des von BAA Ltd. betriebenen Flughafens stieg 2007 um 40 Millionen Pfund auf 438 Millionen Pfund (865 Millionen USD), meldete London Times. Der ebenfalls von BAA betriebene Flughafen London Stansted steigerte den Gewinn um 68 Prozent auf 86 Millionen Pfund seit der Verdoppelung de Flughafengebühren.

Das Spanische Bauunternehmen Grupo Ferrovial SA kaufte 2006 BAA mittels der Dachgesellschaft Airport Development and Investment Ltd., die letzte Woche die Geschäftsunterlagen von 2007 beim englischen Handelsregister Companies House eingereicht hat.