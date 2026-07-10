Flughafen Lüttich präsentiert Halbjahreszahlen

Flughafen Lüttich (Foto: Liege Airport)

Der Flughafen Lüttich verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Ergebnis und festigte damit seine Position als eines der führenden Luftfrachtdrehkreuze Europas.

Die Flugbewegungen von Frachtflugzeugen stiegen im Jahresvergleich um 3,3 Prozent auf 14.354, während das Frachtaufkommen mit 11,3 Prozent deutlich stärker auf 697.816 Tonnen zulegte. Dies deutet auf eine verbesserte betriebliche Effizienz und eine bessere Flugzeugauslastung hin. Im zweiten Quartal verlangsamte sich das Wachstum, die Tonnage stieg um 7,5 Prozent gegenüber 15,6 Prozent im ersten Quartal.

Die Exporte waren der Hauptwachstumstreiber und legten um 19 Prozent zu, verglichen mit 6 Prozent bei den Importen. Der Exportverkehr nach Asien stieg um 17 Prozent, während die Lieferungen nach Nordamerika um 51 Prozent zunahmen. Im zweiten Quartal entwickelten sich die Exporte weiterhin überdurchschnittlich und wuchsen um 18 Prozent, während die Importe weitgehend stagnierten.

Laut Frédéric Brun, Vizepräsident Vertrieb & Marketing, spiegeln die Ergebnisse die Stärke des Geschäftsmodells, die betriebliche Effizienz und die strategische Rolle des Flughafens im Welthandel wider. Er hob die moderne Infrastruktur des Flughafens Lüttich, den 24/7-Betrieb und das wettbewerbsfähige Logistikumfeld als entscheidende Vorteile angesichts sich wandelnder globaler Lieferketten und des anhaltenden Wachstums des E-Commerce hervor.

Mit Blick auf die Zukunft wies der Flughafen darauf hin, dass die neue europäische E-Commerce-Gesetzgebung, die am 1. Juli 2026 in Kraft trat, das Luftfrachtvolumen vorübergehend reduzieren könnte, indem sie eine Verlagerung hin zur Seefracht und zu mehr europäischen Distributionszentren begünstigt. Der Flughafen erklärte jedoch, es sei noch zu früh, die langfristigen Auswirkungen abzuschätzen, und werde die Entwicklungen weiterhin genau beobachten.