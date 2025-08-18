Flughafen Karlsruhe präsentiert Winterflugplan

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Flughafen Karlsruhe Baden-Baden)

Der Flughafen Karlsruhe / Baden–Baden gewährt einen ersten Einblick in den kommenden Winterflugplan, dieser beginnt in diesem Jahr am 26. Oktober.

Corendon Airlines bietet bis 01. November und ab 28. März Flüge nach Antalya an.

Enter Air führt im Auftrag von TUI Flüge nach Fuerteventura (bis 01. November), Gran Canaria / Las Palmas (bis 02. November), Heraklion / Kreta (bis 31. Oktober), Palma de Mallorca (bis 02. November) und Rhodos (bis 27. Oktober) durch.

Mit Eurowings erreichen Sie bis 15. November und ab 14. Februar Palma de Mallorca. Buchen Sie Ihre Pauschalreise direkt bei Eurowings Holidays.

Antalya erreichen Sie bis 05. November zusätzlich mit Freebird Airlines.

Ryanair bietet neue Flüge nach Bukarest-Baneasa, Sarajevo und Tel Aviv an. Weitere Flugziele von Ryanair sind Agadir, Alicante, Banja Luka, Barcelona-Girona, Bari, Cagliari / Sardinien (bis 30. Oktober), Faro, Fès, Gran Canaria / Las Palmas, Lamezia Terme (bis 29. Oktober), London-Stansted, Malaga, Palermo / Sizilien (bis 28. Oktober), Palma de Mallorca, Porto, Sevilla, Sofia, Stockholm-Arlanda, Tanger, Teneriffa-Süd, Thessaloniki, Trapani / Sizilien (vom 23. bis 30. Dezember), Valencia und Zagreb.

Wizz Air bietet neue Flüge nach Chisinau und Suceava (ab 15. Dezember) an. Weitere Flugziele von Wizz Air sind Belgrad, Sibiu / Hermannstadt, Skopje, Timisoara / Temeswar und Tirana.

Buchen Sie Ihre Sonderreise vom 09. bis 14. März nach Finnisch-Lappland direkt bei vianova.

Die Fluggesellschaften behalten sich kurzfristige Änderungen ihrer Flugpläne vor. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Preisinformationen und Buchungen wenden Sie sich bitte direkt an die Fluggesellschaft, den Veranstalter oder das Reisebüro.