Flughafen Karlsruhe Baden Baden erwartet Ferienwelle

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Mit dem Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 28. Juli 2016 nähert sich die diesjährige Sommer-Reisewelle am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ihrem Höhepunkt.

Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag werden insgesamt über 17.300 Fluggäste am FKB erwartet. Bereits am Freitag, 29. Juli werden über 5.600 Passagiere für den verkehrsreichsten Tag zum Ferienstart am FKB sorgen.

Die beliebtesten Badeziele der FKB-Passagiere sind auch in diesem Jahr Mallorca und die Kanarischen Inseln sowie Kreta, das mit dem Zielflughafen Heraklion von TUIfly samstags und neu auch mittwochs angeflogen wird. Die neuen Städteziele Budapest, Belgrad und Tirgu Mures, die mit Wizz Air ab dem FKB erreicht werden, erfreuen sich ebenso wachsender Beliebtheit wie die zahlreichen Umsteigeverbindungen mit airberlin über das Drehkreuz in Berlin-Tegel. Insbesondere Wien, New York oder auch Chicago sind hier beliebte Ziele.

Die täglichen Flüge mit Turkish Airlines nach Istanbul werden hauptsächlich zum Umsteigen genutzt. Entweder zu Zielen innerhalb der Türkei oder zu Fernzielen im asiatischen und afrikanischen Raum.

Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden