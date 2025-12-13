Flughafen Köln/Bonn feiert 75. Geburtstag

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Vom kleinen Flugplatz zum internationalen Drehkreuz: Am 8. Dezember 1950 wurde die Flughafen Köln/Bonn GmbH gegründet – der Beginn der Erfolgsgeschichte des Flughafens als zentraler Verkehrsknoten.

Mit verschiedenen Events und diversen Aktivitäten hat der Airport bereits in den vergangenen Monaten das 75. Jubiläum der Flughafengesellschaft gefeiert. Der Festakt „The Night of CGN – Destination: FUTURE“ im eigens für den Abend umgebauten Terminal 2 bildete am Donnerstag (11. Dezember) den Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft würdigten die historische Bedeutung des Flughafens für die Region und seinen heutigen Beitrag zur Mobilität in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus. Unter den Gästen waren unter anderem Persönlichkeiten aus Landes- und Kommunalpolitik wie Nordrhein‑Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer und der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester. Auch aus der Luftverkehrs- und Logistikbranche waren viele Entscheiderinnen und Entscheider vor Ort, darunter Jens Bischof, CEO von Eurowings und Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, und Daniel Carrera, Europa-Chef von UPS.

Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier standen Rückblicke auf wichtige Meilensteine des Flughafens, die aktuellen Herausforderungen eines modernen Verkehrsknotens und vor allem der Blick nach vorne auf die Zukunftsthemen, die den Köln Bonn Airport und den gesamten Flughafenstandort bewegen. In den Redebeiträgen – unter anderem von Ministerpräsident Hendrik Wüst, Oberbürgermeister Torsten Burmester, Staatssekretär Ulrich Lange und dem Vorsitzenden des Flughafen-Aufsichtsrats Prof. Klaus-Dieter Scheurle – wurden Wegmarken der vergangenen 75 Jahre ebenso herausgestellt wie die zentralen Ziele der nächsten Jahrzehnte.

Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, betonte besonders die Rolle des Airports als zentrales Drehkreuz für Passagiere und Fracht sowie seine Verantwortung für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Weiterentwicklung. „Unser Airport hat sich über die Jahrzehnte zu einem zentralen Knotenpunkt im Luftverkehr entwickelt – zu einem Standort, der Mobilität für Menschen schafft sowie Motor der Wirtschaft und Arbeitsplatz für rund 14.500 Menschen ist“, sagte Schmid. „Dieser Erfolg beruht auf der engagierten Arbeit unserer Mitarbeitenden, starken Partnerschaften mit Airlines, Logistikunternehmen und Behörden sowie der engen Kooperation mit der Region. Mit innovativen Technologien, modernen Konzepten für Reisekomfort und Aufenthaltsqualität sowie klarem Fokus auf Nachhaltigkeit stärken wir den Standort und sichern seine Rolle als leistungsfähiger Airport für die Zukunft.“

Cenk Özöztürk, Geschäftsführer der Flughafen Köln/Bonn GmbH: „Was unseren Flughafen besonders stark macht, sind die Menschen, die hier arbeiten und dafür sorgen, dass der Betrieb tagtäglich und rund um die Uhr zuverlässig funktioniert. Auf diesem Fundament entwickeln wir den Standort konsequent weiter – mit klugen Investitionen in Infrastruktur, in moderne digitale Lösungen und Services, die die Prozesse noch verlässlicher und unsere Angebote noch attraktiver machen. Dank unserer Flexibilität und der großen Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwicklung bleibt unser Flughafen auch in einem dynamischen Umfeld handlungsstark.“

„75 Jahre Flughafen Köln/Bonn GmbH stehen für Kontinuität, wirtschaftliche Stärke und regionale Bedeutung: Der Airport ist unentbehrlich für Reisende und Wirtschaft und gleichzeitig eine der größten Arbeitsstätten der Region“, sagte Prof. Klaus-Dieter Scheurle, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die engagierte Arbeit aller Mitarbeitenden macht den Flughafen zu einem krisenfesten Unternehmen. Dabei richtet die gesamte Belegschaft den Blick konsequent nach vorne: Durch das Erkennen und Ergreifen vielfältiger Chancen wird bereits heute der Flughafen von morgen geformt.“

Oberbürgermeister Torsten Burmester: „Der Köln Bonn Airport ist nicht nur für Köln, sondern die gesamte Region ein bedeutender Verkehrs- und Logistikstandort. Er ist ein echter Wirtschaftsmotor, denn er sichert Arbeitsplätze, bindet Unternehmen und schafft so langfristige Perspektiven. Dabei bietet der Standort gleichermaßen Raum für wichtige Innovationen, von der Verteidigung bis zur europäischen Raum- und Luftfahrt. Nicht zuletzt ist der Köln Bonn Airport seit nunmehr 75 Jahren unser Tor zu Welt und ein ganz besonderes Stück Kölner Identität.“

Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte: „Seit 75 Jahren ist der Flughafen Köln/Bonn eine wichtige Säule der Verkehrsinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Für über zehn Millionen Fluggäste pro Jahr ist er weit mehr als ein Verkehrsknotenpunkt – er ist ihr direkter Zugang zu Europa und der Welt. Als zentrales logistisches Drehkreuz für den Luftfrachtverkehr ist der Flughafen zudem ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die ganze Region. Für die Menschen im Raum Köln-Bonn sowie unsere Unternehmen und die Wirtschaft ist er damit unverzichtbar.“

Ulrich Lange, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr: „Im Namen des Bundesverkehrsministeriums gratuliere ich herzlich zum 75-jährigen Jubiläum des Flughafen Köln/Bonn – ein Flughafen mit bedeutender Rolle: Er zählt mit über zehn Millionen Fluggästen im Jahr zu den größten Verkehrsflughäfen Deutschlands, er ist einer der wichtigsten Frachtflughäfen unseres Landes und wegen seines 24/7-Betriebs von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort der Region. Genau das brauchen wir. Um den Luftverkehr in Deutschland weiter zu stärken und auch Köln/Bonn tatkräftig zu unterstützen, hat die Bundesregierung gehandelt und ein Maßnahmenpaket beschlossen, das u.a. vorsieht, die Luftverkehrssteuer zu senken und die Flugsicherungsgebühren zu reduzieren. So werden wir es gemeinsam schaffen, die Konnektivität und Wertschöpfung der Luftverkehrswirtschaft weiter auszubauen. Unser Ziel ist ein vernetzter und zukunftsfähiger Luftverkehr.“

Die Veranstaltung „The Night of CGN – Destination: FUTURE“ fand in Terminal 2 statt, dessen Abflugebene im öffentlichen Bereich für den Festakt in eine Eventlocation mit Bühnen und Themeninseln verwandelt wurde. Elemente wie Check-in-Schalter und Beschilderung wurden in das Gesamtbild einbezogen. Tanzauftritte und Live-Musik, kulinarische Spezialitäten aus Köln, Bonn und den beliebtesten Destinationen des Streckennetzes sowie eine große Geburtstagstorte gaben dem Event einen besonderen Akzent. Zusätzlich konnten die Gäste interaktive Ausstellungsstationen zu aktuellen Projekten wie dem „Next Chapter“-Programm, das den Terminals des Flughafens ein gänzlich neues Gesicht verleiht, sowie zu Themenfeldern wie Nachhaltigkeit, E-Mobilität und gesellschaftlichem Engagement in der Region erkunden.

