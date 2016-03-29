Flughafen Köln-Bonn startet in den Sommer

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Der neue Sommerflugplan des Köln Bonn Airport ist am 27. März 2016 in Kraft getreten, er ist vollgepackt mit internationalen Traumreisezielen.

Sommer-Premiere haben die Langstreckenflüge der Eurowings, unter anderem in die USA, in die Karibik und nach Asien. Insgesamt finden Passagiere 26 neue Destinationen im aktuellen Sommerflugplan.

„Wir erwarten in den nächsten Monaten erneut ein deutliches Passagierplus. Wenn alles normal läuft, wird der Sommer 2016 alle Rekorde brechen“, sagt Flughafenchef Michael Garvens. Mit den Zielen der Eurowings kann Köln/Bonn zum ersten Mal mit einem umfangreichen Flugangebot auf der Low-Cost-Langstrecke aufwarten. „Das freut uns und hoffentlich auch viele Reisende besonders“, so Garvens.

Eurowings hebt im neuen Sommerflugplan 18 Mal pro Woche zu 9 Fernzielen ab. 6 wöchentliche Flüge starten in die USA nach Boston (ab 1.6.) und Miami (ab 1.9.). Ab Mai werden Flüge nach Mauritius angeboten. Zudem bedient Eurowings wie schon im Winter Strecken nach Thailand (Phuket, Bangkok), in die Karibik (Kuba, Dominikanische Republik) und nach Cancun in Mexiko. Im Europaverkehr fliegt die Lufthansa-Tochter 8 neue Ziele an, dazu gehören Brindisi, Moskau-Domodedovo und Varna.

Ryanair erweitert sein Flugplanangebot im Vergleich zum vorigen Sommer ebenfalls um 9 Ziele. Neu sind unter anderem Malta, Korfu, Kopenhagen und Valencia. Der irische Low-Cost-Carrier wird somit im Sommer von Köln/Bonn aus 20 Ziele anfliegen.

Auch neue Airlines gehen ab Ende März am Köln Bonn Airport an den Start und bieten zusammen 23 wöchentliche Abflüge an. So bedienen Borajet (Ankara, Edremit, Istanbul-SAW), Small Planet Airlines (Palma de Mallorca), Pobeda (Moskau-Wnukowo), Tailwind Airlines (Gaziantep, Kayseri), Adria Airways (Ljubljana) und Tunisair (Monastir) verschiedene Destinationen in Europa.

Den kompletten Sommerflugplan 2016 gibt es auf der Webseite des Airports.

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