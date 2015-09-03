Flughafen Köln-Bonn meldet soliden August

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Der starke Sommerferienverkehr mit gut gefüllten Flugzeugen hat dem Köln Bonn Airport im August 2015 ein deutliches Passagierplus beschert.

1,08 Millionen Fluggäste starteten und landeten in Köln/Bonn – das war das beste Ergebnis für einen August überhaupt und der zweitstärkste Monat in der Geschichte des Flughafens, teilte der Airport jetzt mit. Die Rekordzahl vom Juli 2008 (1,09 Mio. Passagiere) wurde nur denkbar knapp verpasst. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das Passagieraufkommen im August um 5 Prozent über dem Wert des Jahres 2014.