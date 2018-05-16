Flughafen Köln-Bonn meldet soliden April
16.05.2018 PS
Der Köln Bonn Airport befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs in diesem Jahr. Im April 2018 starteten und landeten 1.068.990 Passagiere am rheinischen Flughafen.
Das sind 6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Und auch bei der Fracht hielt der Aufwärtstrend an: 69.604 Tonnen bedeuten ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum April 2017.
„Die April-Zahlen spiegeln den positiven Trend des bisherigen Jahresverlaufs wider. Wir können optimistisch auf die bevorstehende Sommersaison blicken“, sagt Flughafenchef Johan Vanneste.
Insgesamt wurden in Köln/Bonn bis Ende April im laufenden Jahr bereits 3.499.496 Passagiere gezählt (+5%). In den ersten vier Monaten wurden 277.850 Tonnen Luftfracht (+7%) umgeschlagen.
Flughafen Köln-Bonn