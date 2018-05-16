Flughafen Köln-Bonn meldet soliden April

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Der Köln Bonn Airport befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs in diesem Jahr. Im April 2018 starteten und landeten 1.068.990 Passagiere am rheinischen Flughafen.

Das sind 6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Und auch bei der Fracht hielt der Aufwärtstrend an: 69.604 Tonnen bedeuten ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum April 2017.

„Die April-Zahlen spiegeln den positiven Trend des bisherigen Jahresverlaufs wider. Wir können optimistisch auf die bevorstehende Sommersaison blicken“, sagt Flughafenchef Johan Vanneste.

Insgesamt wurden in Köln/Bonn bis Ende April im laufenden Jahr bereits 3.499.496 Passagiere gezählt (+5%). In den ersten vier Monaten wurden 277.850 Tonnen Luftfracht (+7%) umgeschlagen.

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