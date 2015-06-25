Flughafen Köln-Bonn erwartet hohes Reiseaufkommen

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Der Köln Bonn Airport erwartet mit Beginn der Sommerferien die größte Reisewelle des Jahres.

Am kommenden Freitag, dem letzten Schultag, rechnet der Flughafen mit rund 41.600 Passagieren – so viele wie noch an keinem Tag in Köln/Bonn zuvor. Das sind fast 16.000 Fluggäste mehr als an einem durchschnittlichen Tag. Rekordtag bislang war der 21. Juni 2007 mit 41.007 Fluggästen.

Schon am ersten Ferienwochenende (Freitag bis Sonntag) steigt die Zahl der Fluggäste auf 110.000 (2014: 100.000). Insgesamt werden während der sechswöchigen Sommerferien in Köln/Bonn 1,61 Millionen Reisende starten und landen – ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Damit liegen die Sommerferien voll in unserem aktuellen Wachstumstrend“, sagt Flughafenchef Michael Garvens.

Am kommenden Freitag werden in Köln/Bonn rund 300 Flugzeuge starten und landen. Mit 26 Flugbewegungen liegt Palma de Mallorca ganz vorn und ist auch in dieser Saison beliebtestes Ziel für Urlauber. Dahinter folgen Antalya, Istanbul, London, die Kanaren, Wien, Izmir, Barcelona, Zürich und Rom, die auch bei Städtetouristen besonders hoch in der Gunst stehen. Bei den Urlaubsländern ist ebenfalls Spanien mit seinen Inseln die Nummer 1 – vor der Türkei, Großbritannien, Italien und Griechenland.

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