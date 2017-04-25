Flughafen Köln lädt zum Flughafenfest ein

Köln Bonn Airport (Foto: Airport Köln-Bonn)

Am 07. Mai, eine Woche vor Muttertag, lädt der Flughafen Köln Bonn zum zweiten Familienfest des Jahres in der Reihe "Crazy Sunday" ein.

Unter dem Motto "Mai Feeling" gibt es von 11:00 bis 17:00 Uhr auf der Besucherterrasse und in den Terminals viele Mitmach-Aktionen speziell für Kinder und deren Eltern. Auf der Besucherterrasse ist Aktion gefragt: Dort stehen ein Kinderbasketball-Korb, ein kleines Kettenkarussell und das Geschicklichkeitsspiel "Heißer Draht" bereit. Muskalisches Programm kommt von der Band "sax0sing". Bei der Mini-Disco mit den "Jojos" können die Kinder ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Für alle, die zwischendurch Hunger bekommen, gibt es Crêpes oder Spezialitäten vom Grill.

Wem der Nervenkitzel beim "Heißen Draht" noch nicht gereicht hat, kann auf das Gewinnspiel um 16:00 Uhr hoffen: Dann werden zwei Fluggutscheine von Eurowings im Wert von je 100 Euro verlost. Der Airport-Besucherdienst bietet an diesem Sonntag nach Anmeldung im Terminal 1, Bereich B (Personalausweis mitbringen) wieder kostenlose Führungen über das Gelände an (die Platzanzahl ist begrenzt).

Goodies für Besucher

In den Terminals gibt es Restaurants, Shops und Reisebüros zu entdecken. Die kleinen Gäste können für den anstehenden Muttertag Blumenherzen und Bilderrahmen basteln. Zudem zeichnet ein Karikaturist Bilder der Besucher. Mit etwas Glück wird außerdem der Restaurantbesuch zum Schnäppchen: Wer mit seiner Restaurant-Rechnung am Gewinnspiel "Sie essen – wir zahlen" teilnimmt, hat die Chance, diese vom Flughafen erstattet zu bekommen.

Gäste, die das Fernweh packt und die noch am Flughafen ihren nächsten Urlaub buchen wollen, finden dafür im Terminal 2 im Reisemarkt neben einer Fotostation viele attraktive Reise-Angebote. Die ersten 200 Veranstaltungsbesucher, die eine Reise ab Köln Bonn buchen, dürfen ihr Auto während der Urlaubsreise bis zu zwei Wochen kostenlos im Parkhaus 2 abstellen. Für Veranstaltungsbesucher ist das Parken wie immer sonntags besonders günstig: Für Ein- und Ausfahrten zwischen 08:00 und 20:00 Uhr bezahlen sie im Parkhaus 2 und 3 lediglich den Tarif von drei Euro.

Flughafen Köln Bonn