Flughafen Köln Bonn mit erster Reisewelle

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Der Köln Bonn Airport erwartet mit Beginn der Osterferien ab Freitag die erste Reisewelle des Jahres.

Vom letzten Schultag am 11. April bis einschließlich 27. April rechnet der Flughafen mit mehr als 485.000 Passagieren. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Osterferien früher lagen und eine Woche in den verkehrsärmeren Winterflugplan fiel, entspricht das einem Plus von rund 14 Prozent.

„Die Osterferien markieren für uns den Auftakt in die Hauptreisezeit, die sich bis weit in den Herbst hinein erstreckt. Viele Urlauberinnen und Urlauber – insbesondere Familien – zieht es jetzt vor allem in den Süden“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Gemeinsam mit unseren zahlreichen Partnern haben wir uns gut auf das steigende Passagieraufkommen vorbereitet: Mit optimierten Abläufen und Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Aufenthaltsqualität möchten wir unseren Gästen einen angenehmen Start in die Ferien ermöglichen.“

Die meisten Reisenden erwartet der Flughafen traditionell an den Wochenenden. Zum Ferienstart reisen von Freitag bis Sonntag rund 87.000 Passagiere über Köln/Bonn. Über das Osterwochenende – von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag – werden es knapp 120.000 Fluggäste sein. Am letzten Ferienwochenende werden etwa 92.000 Reisende am Flughafen erwartet. Spitzentag der Ferien ist voraussichtlich der letzte Feriensonntag: Am 27. April starten oder landen mehr als 33.000 Passagiere in Köln/Bonn. Besonders gefragt sind in den Osterferien sonnige Ziele rund ums Mittelmeer – allen voran Spanien (rund 124.000 Reisende) und die Türkei (123.000).

Viele Gäste zieht es außerdem nach Italien, Ägypten, Portugal und Griechenland, aber auch nach Großbritannien. Die beliebtesten Reiseziele sind Antalya (61.000 Passagiere) und Palma de Mallorca (60.000). Die türkische Metropole Istanbul (41.000) gehört ebenfalls zu den gefragtesten Destinationen.

Ausbau digitaler Services und Erhöhung der Aufenthaltsqualität

Um den Aufenthalt für Fluggäste noch angenehmer zu gestalten, hat der Köln Bonn Airport in den vergangenen Monaten weiter in die Optimierung von Abläufen und den Ausbau digitaler Services investiert. Ab sofort können neben Kunden der Eurowings, Lufthansa und von Austrian Airlines auch Passagiere der Fluggesellschaft Ryanair ihr Gepäck an Self-Bag-Drop-Off-Stationen aufgeben. Im Check-in-Bereich der Airline in Terminal 1 stehen nun acht Kioske zur Verfügung. An diesen können Fluggäste mit der Ryanair-App auf ihrem Smartphone ihre Gepäcketiketten ausdrucken und ihre Koffer im Anschluss selbstständig abgeben. Zudem können alle Reisenden weiterhin über „CGNGateWay“ einen festen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle buchen – nun sogar bis zu 100 Tage vor Abflug. Auch das gastronomische Angebot wurde erweitert: In den Terminals haben in den vergangenen Wochen mehrere neue Angebote eröffnet – sowohl im öffentlichen als auch im Sicherheitsbereich. Mit dabei sind unter anderem ein türkischer Bäcker sowie ein asiatisches und ein italienisches Restaurant. Für zusätzlichen Komfort sorgt außerdem die Wiedereröffnung des Handgepäckausgangs in Terminal 1. Er ermöglicht Reisenden ohne Aufgabegepäck, noch schneller zu den Parkhäusern oder zum Flughafenbahnhof zu gelangen. Reisehinweise für Passagiere Passagiere können mit guter Planung und Vorbereitung zu einem möglichst entspannten Reisestart beitragen.

Flughafen Köln Bonn