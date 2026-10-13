Flughafen Köln Bonn erwartet Herbstferienwelle

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Vor dem Winter nochmal in die Sonne: Während den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen herrscht erneut Hochbetrieb am Köln Bonn Airport.

Vom letzten Schultag am 16. Oktober bis zum Ferienende am 1. November erwartet der Flughafen mehr als 680.000 Fluggäste. Das entspricht einem Plus von rund vier Prozent im Vergleich zu den Herbstferien des Vorjahres.

„Die Herbstferien sind für uns traditionell einer der verkehrsstärksten Zeiträume des Jahres“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Im gesamten Monat Oktober rechnen wir mit 1,2 Millionen Fluggästen – das ist auf dem Niveau eines Sommermonats. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, den Passagieren einen schönen Urlaubsstart und eine entspannte Rückkehr zu ermöglichen.“

Der verkehrsreichste Tag der Herbstferien wird voraussichtlich Sonntag, der 18. Oktober, sein. An diesem Tag rechnet der Flughafen mit rund 47.000 Passagieren.

Besonders gefragt sind bei den Reisenden auch in diesem Jahr wieder klassische Sonnen- und Strandziele im Mittelmeerraum sowie an der türkischen Riviera. Auf den ersten Plätzen liegen die Destinationen Antalya, Palma de Mallorca, Hurghada und Heraklion. Für einen Städtetrip liegen die Metropolen Wien, London, Barcelona und Istanbul hoch im Kurs.

Tipps für den Start in den Urlaub

Fluggäste können mit guter Vorbereitung zu einem möglichst entspannten Reisestart beitragen. Hier einige Hinweise:

Checken Sie online ein.

Informieren Sie sich bei Ihrer Airline oder Ihrem Reiseveranstalter über die Öffnungszeiten der Check-in-Schalter und planen Sie genügend Zeit ein.

Prüfen Sie rechtzeitig, ob Ihr Ausweis gültig ist und welche Reisedokumente Sie für Ihre Reise benötigen.

Bei Eurowings-Flügen besteht die Möglichkeit zum Vorabend-Check-in.

Nutzen Sie als Kunde von Eurowings, Lufthansa, Austrian Airlines oder Ryanair die Möglichkeiten zur eigenständigen Gepäckaufgabe in Terminal 1 (Self-Bag-Drop-Off).

Buchen Sie einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle über die Homepage des Airports bei „CGNGateWay“.

Nehmen Sie nach Möglichkeit nur ein Handgepäckstück mit.

Reservieren Sie bei einer Anreise mit dem Auto vorab einen Parkplatz über die offizielle Parkplatzreservierungsplattform des Flughafens, da die Parkhäuser insbesondere während der Herbstferien stark ausgelastet sind.

https://www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/parken/parkplatz-reservieren.html

Hier sind alle Tipps im Überblick:

https://www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/reisevorbereitung/checkliste.html