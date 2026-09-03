Flughafen Köln Bonn blickt auf erfolgreiche Sommerferien zurück

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Aufregende Abenteuer, spannende Städte, echte Erholung: Mehr als 1,8 Millionen Passagiere haben den Köln Bonn Airport während der diesjährigen Sommerferien für ihre Reisen genutzt.

Die Zahl der Fluggäste übertraf damit das bereits hohe Niveau der Sommerferien aus dem Vorjahr um rund fünf Prozent. Spitzentag war Sonntag, der 30. August: 43.400 Passagiere reisten an diesem Tag über Köln/Bonn.

Gleichzeitig standen die diesjährigen Sommerferien im Zeichen einer wichtigen Neuerung: Die modernisierte und vollständig mit CT-Technik ausgestattete Sicherheitskontrolle in Terminal 1 ging unmittelbar vor Ferienbeginn in Betrieb und konnte im regulären Ferienbetrieb ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

„Die Passagierzahlen aus den Sommerferien und die ebenfalls starke Prognose für die kommenden Wochen bis in den Herbst hinein zeigen, dass die Lust auf Urlaubsreisen bei unseren Fluggästen weiterhin hoch ist. Wir freuen uns, dass unsere neue Sicherheitskontrolle und die gut aufeinander abgestimmten Abläufe auch in der Hochsaison dazu beigetragen haben, unseren Fluggästen ein entspanntes Reiseerlebnis zu ermöglichen und damit Teil einer schönen Urlaubszeit zu sein“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem TeamCGN und unseren Partnern, die alle gemeinsam mit großem Engagement für zügige und reibungslose Abläufe gesorgt haben.“

CT-Scanner ermöglichen mehr Komfort

In der neuen Sicherheitskontrolle kommen flächendeckend neueste CT-Scanner zum Einsatz, was die Anlage in Köln/Bonn zu einer der modernsten in Europa macht. Reisende müssen dadurch elektronische Geräte nicht mehr aus dem Handgepäck herausholen und können bis zu zwei Liter Flüssigkeit mitnehmen. Gleichzeitig wurde der gesamte Kontrollbereich umgestaltet und die Wegeführung optimiert. Eine eigens eingerichtete „Kids‘ Lane“ erleichtert bei Urlaubsreisen mit Kindern den Kontrollprozess.

Bei den Reisezielen konnten Reisende in diesem Sommer aus einem breiten Angebot wählen. 26 Airlines flogen zu 115 internationalen Zielen in 38 Ländern. Gegenüber dem Vorjahr kamen 12 neue Destinationen hinzu. Die Türkei und Spanien waren erneut die beliebtesten Reiseländer, dahinter folgten Griechenland und Italien. Bei den Destinationen lagen Antalya und Palma de Mallorca auch in diesem Jahr an der Spitze. Für Städtereisen waren unter anderem Istanbul, London und Barcelona besonders gefragt.

Auch in den kommenden Wochen bleibt das Passagieraufkommen in Köln/Bonn hoch. Die Monate September und Oktober sind eine beliebte Reisezeit für Fluggäste, die nicht an die Schulferien gebunden sind. In beiden Monaten rechnet der Flughafen mit jeweils einer Million Passagieren. In den zweiwöchigen Herbstferien ab Mitte Oktober werden dann erneut zahlreiche Familien mit Kindern den Flughafen nutzen.

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