Flughafen Köln Bonn bestätigt Rolle als Frachthub

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert KÜHNI)

Passagierverkehr bleibt trotz schwieriger Rahmenbedingungen mit 10,1 Millionen Fluggästen auf hohem Niveau, Fracht verbleibt auf hohem Niveau.

Erneute Landung im zweistelligen Millionenbereich: 2025 haben mehr als 10 Millionen Reisende den Köln Bonn Airport genutzt. Nachdem der Flughafen diese Marke 2024 leicht überschritten hatte, stieg die Zahl der Passagiere 2025 auf insgesamt 10,1 Millionen. Damit unterstrich Köln/Bonn erneut seine Bedeutung als zentraler Verkehrsknoten für die Region. Besonders gefragt waren Reisen zu touristischen Zielen in Urlaubsregionen sowie zu Familie und Freunden im Ausland.

„Die Menschen reisen gern, und der Wunsch nach Mobilität, Urlaub und persönlichen Begegnungen ist fest in ihrem Alltag verankert“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Dass wir auch 2025 wieder mehr als 10 Millionen Passagiere begrüßen durften und dabei den Wert aus 2024 übertreffen konnten, ist ein Erfolg – für unseren Flughafen und unsere Airline-Partner.“

Nach 9,8 Millionen Fluggästen im Jahr 2023 und 10,0 Millionen Reisenden im Jahr 2024 setzte sich der positive Trend bei der Passagierentwicklung im vergangenen Jahr fort. Zu den beliebtesten Reiseländern ab Köln/Bonn zählten unter anderem die Türkei und Spanien. Besonders stark nachgefragt waren Ziele wie Antalya, Palma de Mallorca, Istanbul und London. Das Urlaubssegment legte durch den Ausbau von europäischen und außereuropäischen Ferienzielen weiter zu.

Gleichzeitig zeigte sich, dass die hohen staatlichen Standortkosten in Deutschland eine noch positivere Entwicklung bremsten. „Diese Kosten haben dazu geführt, dass Airlines ihr geplantes Programm nicht vollständig umgesetzt und Flugzeuge an wettbewerbsfähigeren Standorten in Europa eingesetzt haben“, so Schmid. Hinzu kommt der weiterhin rückläufige innerdeutsche Verkehr, der 2025 nochmals deutlich nachgegeben hat und die Verkehrsentwicklung zusätzlich begrenzte. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 fehlten deshalb weiterhin mehr als 2 Millionen Reisende.

Sehr hohes Niveau im Frachtgeschäft erneut gefestigt

Im Frachtgeschäft konnte der Flughafen seine herausragende Stellung als eines der wichtigsten Luftfrachtdrehkreuze in Deutschland und Europa auch 2025 behaupten. Insgesamt wurden – wie bereits 2024 – 840.000 Tonnen Fracht umgeschlagen. Trotz einer schwächelnden Weltwirtschaft sowie anhaltender geopolitischer Kriege und Konflikte blieb das Frachtaufkommen somit stabil auf sehr hohem Niveau. „Als zentraler Logistikstandort sind wir ein verlässlicher Partner für Wirtschaft und Industrie“, sagt Flughafenchef Schmid. „Das Ergebnis im Frachtbereich zeigt ebenfalls, dass wir auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen leistungsstark sind.“

Für 2026 erwartet der Flughafen, die 10-Millionen-Marke im Passagierverkehr erneut zu übertreffen und die Zahl der Reisenden weiter zu steigern. Im Frachtgeschäft soll das sehr hohe Niveau auch im laufenden Jahr weiter bestätigt und gefestigt werden.