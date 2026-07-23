Flughafen Innsbruck mit erfreulicher Bilanz für 2025

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Mitte Juni wurde im Rahmen der Generalversammlung der Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH über das Geschäftsjahr 2025 Bilanz gezogen.

Die Zahlen belegen die wirtschaftliche Stabilität des Flughafens Innsbruck. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen konnte das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch bei den Erträgen eine Steigerung erzielen.

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete der Flughafen Innsbruck Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 44,8 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 6,8%. Der überwiegende Teil der Einnahmen wurde im Aviation-Bereich erzielt: Knapp 81% der Umsätze stammen direkt aus dem Flugbetrieb und den damit verbundenen Dienstleistungen. Rund 19% entfielen auf den Non-Aviation-Bereich, der insbesondere Vermietungs- und Verpachtungserlöse sowie Handelseinnahmen umfasst.

Die stärksten Airline-Partner waren im vergangenen Jahr die niederländische Fluglinie und 100% KLM-Tochter transavia, die britische Airline easyJet sowie Austrian Airlines. In Summe entfielen knapp 60% aller Passagiere im Linien- und Charterverkehr auf diese drei Fluggesellschaften. Insgesamt wurden im Jahr 2025 am Flughafen Innsbruck mit 882.876 Passagieren um +2,4% mehr Fluggäste als im Vorjahr abgefertigt.

Auch bei der Ertragslage konnte der Flughafen Innsbruck an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und ein Ergebnis vor Steuern von 7,7 Millionen Euro erzielen. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 entspricht dies einer Steigerung von 24% beim Gewinn, die vor allem auf die positive Verkehrsentwicklung und die damit verbundenen höheren Erlöse zurückzuführen ist.

Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2026

Das Jahr 2026 startete erfolgreich. Nach einem Passagierwachstum von 3,4 % im ersten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres setzte sich die positive Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fort. So konnte das erste Halbjahr 2026 mit insgesamt 656.448 Passagieren im Linien- und Charterverkehr abgeschlossen werden. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 entspricht dies einem Zuwachs von 4,1%. Dieser positive Trend sollte sich auch im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzen, weshalb bis Jahresende mit einem Passagieraufkommen von rund 920.000 Passagieren gerechnet wird.

Positive Impulse für die laufende Sommersaison bringt einerseits die Rückkehr der griechischen Insel Korfu in den Flugplan, andererseits der Ausbau der wichtigen Linienverbindungen nach London und Amsterdam. Die britische Metropole wird über den Sommer fünfmal pro Woche angeflogen, die niederländische Hauptstadt viermal wöchentlich. Besonders die Verbindung nach Amsterdam gewinnt weiter an Bedeutung. Über das internationale Drehkreuz Amsterdam Schiphol profitieren Reisende dank Codeshare-Flugnummern von KLM und Delta Air Lines von attraktiven, weltweiten Anschlussmöglichkeiten innerhalb der SkyTeam-Allianz.