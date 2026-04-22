Flughafen Innsbruck mit Wintersaison zufrieden

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Der Flughafen Innsbruck zieht eine positive Bilanz zur Wintersaison: Zwischen Dezember 2025 und Ostern 2026 wurden insgesamt 684.068 Passagiere abgefertigt.

Die Passagierentwicklung auf diesem hohen Niveau unterstreicht einmal mehr den Beitrag des Flughafens für den Tiroler Wintertourismus. Zugleich stellt diese Zwischenbilanz eine wichtige Basis für die weitere Entwicklung des Gesamtjahres am Flughafen dar.

In Kürze startet die Sommersaison, der man – trotz der Auswirkungen der aktuell schwierigen Situation im Nahen Osten – am Flughafen grundsätzlich positiv entgegensieht.

Besonders erfreulich entwickelte sich der Jahresbeginn: Im ersten Quartal 2026 (Januar bis März) wurden um 3,4% mehr Passagiere abgefertigt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. An Spitzentagen nutzten bis zu rund 17.500 Passagiere den Flughafen Innsbruck. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war erneut der britische Markt: Mehr als 60% der Gäste stammten allein aus dem Vereinigten Königreich.

„Die positive Entwicklung der Wintermonate, als wichtigste Betriebsphase des Jahres am Flughafen, liefert einen wesentlichen Impuls für das Gesamtjahr 2026 und schafft eine solide Basis für die kommenden Monate“, fasst Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta zusammen.

Start in die Sommersaison 2026

Mit Ende April 2026 startet am Flughafen Innsbruck die Sommersaison. Trotz der aktuell herausfordernden geopolitischen Situation blickt man dem Sommerflugprogramm nach wie vor optimistisch entgegen.

Zahlreiche Direktverbindungen in beliebte Mittelmeer-Destinationen in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich und der Türkei ermöglichen einen komfortablen Start in den Sommerurlaub. Die Reiseveranstalter‑Partner Christophorus Reisen, Idealtours, Rhomberg Reisen, Stoll Reisen und TUI Österreich bieten ein attraktives und vielfältiges Urlaubsangebot ab Innsbruck.

Neu im Sommerflugplan ist die griechische Insel Korfu, die nach einigen Jahren Pause wieder direkt ab Innsbruck angeflogen wird.

Mehr Frequenzen auf wichtigen Linienverbindungen

Auch im ganzjährigen Linienverkehr wird das Angebot ausgebaut: Die Verbindungen nach London und Amsterdam werden im Sommer 2026 häufiger bedient. London wird fünf Mal wöchentlich, Amsterdam vier Mal pro Woche angeflogen. Vor allem die zusätzlichen Frequenzen nach Amsterdam stärken die Anbindung an das internationale Drehkreuz Amsterdam Schiphol und in das weltweite Streckennetz von KLM und Delta Air Lines.

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