Flughafen Innsbruck berichtet über positive Geschäftsentwicklung

Flughafen Innsbruck (Foto: Flughafen Innsbruck)

Im Rahmen der Generalversammlung hat der Flughafen Innsbruck über das Geschäftsjahr 2023 Bilanz gezogen, es resultierte ein kleiner Gewinn von 2,6 Millionen Euro.

Die Umsatzentwicklung des Unternehmens verlief nach schwierigen Pandemiejahren wieder sehr positiv, dadurch fiel auch der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher aus. Bei dieser Generalversammlung wurden auch zwei Aufsichtsratsmitglieder neu bestellt. Das Geschäftsjahr 2023 konnte mit einem Gesamtumsatz von EUR 38,4 Mio. abgeschlossen werden. Das entspricht einer deutlichen Steigerung von 31% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022.

Der Gesamtumsatz setzte sich zu 77% aus Umsätzen aus dem Aviation-Bereich und zu 23% aus dem Nicht-Aviation-Bereich zusammen. Der Nicht-Aviation-Bereich umfasst sämtliche nicht direkt durch den Betrieb und die Abfertigung von Luftfahrzeugen generierten Einnahmen aus Geschäftsfeldern wie z.B. Vermietung und Verpachtung, Handelseinnahmen usw.

Das Investitionsvolumen lag im Jahr 2023 bei EUR 2,9 Mio., wobei rund EUR 2 Mio. alleine in den Kauf eines neuen Gepäckröntgengeräts sowie die durch den Einbau erforderliche Adaptierung der Gepäckförderanlage investiert wurden.

Nach Abzug aller Kosten und Aufwendungen konnte schließlich ein Ergebnis vor Steuern von rund EUR 2,6 Mio. erzielt werden.

„Der Flughafen Innsbruck verbindet uns mit der Welt und die Welt mit uns. Gleichzeitig ist er ein wichtiger Motor für die regionale Wirtschaft. Denn als unverzichtbarer Bestandteil unserer Infrastruktur trägt er maßgeblich zur Stärkung der wirtschaftlichen und touristischen Position Tirols bei“, betont Tourismus-, Wirtschafts- und Beteiligungslandesrat Mario Gerber und ergänzt: „Zu den erfreulichen Ergebnissen aus dem Geschäftsjahr 2023 darf ich herzlich gratulieren. Mit diesen hat der Flughafen Innsbruck seine Widerstands- und Anpassungsfähigkeit nach den herausfordernden Pandemiejahren einmal mehr unter Beweis gestellt.“

„Wichtig für den Flughafen Innsbruck und die Tiroler Bevölkerung sind die Wiederaufnahme der Rotationen nach Wien und Frankfurt. Beides sind entscheidende Anbindungen und rücken Innsbruck wieder nahe an die mitteleuropäischen Drehkreuze heran. Ich freue mich, dass das Flughafen-Management die rückläufige Entwicklung bremsen konnte und erwarte mir mittelfristig, dass sich das Delta zur Vor-Covid-Zeit wieder schließt. Insgesamt wurde hier gute Arbeit zur wirtschaftlichen Stabilisierung geleistet. Eine gute Performance des Flughafens hat direkt positive Effekte für Wirtschaft und Tourismus in Innsbruck und ganz Tirol“, erklärt Bürgermeister Johannes Anzengruber zur Bilanz 2023. Der in der Stadt politisch für Sicherheit zuständige Anzengruber begrüßt zudem ausdrücklich den geplanten Ausbau der Polizeiinspektion Flughafen.

Zwei neue Aufsichtsratsmitglieder

Im Zuge der diesjährigen Generalversammlung der Tiroler Flughafenbetriebsges.mbH wurden auch zwei bisherige Mitglieder des Aufsichtsrates abberufen und dafür zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellt.

Die Juristin und ehemalige Nationalratsabgeordnete Mag. Gisela Wurm sowie Mst. Matthias Mölk, Geschäftsführer der Bäckerei Therese Mölk, werden seitens des Eigentümers Stadt Innsbruck neu in den Aufsichtsrat der Tiroler Flughafenbetriebsges.mbH entsendet und ersetzen dort Mag. Fiona Primus und Mag. Lucas Krackl.

Aufsichtsratsvorsitzende Mag. Dr. Paula Stecher über den Wechsel im Aufsichtsrat: „Ich bedanke mich bei Mag. Fiona Primus und Mag. Lucas Krackl für ihren Einsatz im Aufsichtsrat in den letzten Jahren und freue mich bereits auf die Zusammenarbeit mit den beiden neuen Mitgliedern, Mag. Gisela Wurm und Mst. Matthias Mölk.“

Das laufende Geschäftsjahr 2024

Der Jahresbeginn und das für den Flughafen so wichtige erste Quartal 2024 standen im Zeichen einer erfolgreichen Wintersaison.

Ab Beginn des Sommerflugplans verursachten jedoch die vorläufige Streichung der Frankfurt-Strecke sowie die Frequenzverringerung der Wien-Strecke erhebliche Rückgänge bei den täglichen Passagierzahlen. Das erste Halbjahr konnte zwar noch mit einem kleinen Passagierwachstum von +1,3% auf knapp 618.000 Passagiere abgeschlossen werden, im weiteren Jahresverlauf wird allerdings auch der positive Verlauf der aktuellen Sommersaison mit Flügen zu rund 20 verschiedenen Destinationen die Auswirkungen der negativen Entwicklungen auf der Frankfurt- und Wien-Strecke nicht mehr signifikant abfedern können.

Einen wiederum vielversprechenden Ausblick auf das Jahresende erlaubt hingegen das bisher fixierte Winterflugprogramm 2024/2025, so konnten unter anderem bereits die neuen Destinationen Warschau und Riga bestätigt werden. Besonders wichtig sind aber für den Flughafen und gerade den heimischen Markt die Wiederaufnahme der Anbindung an Frankfurt mit bis zu zwei täglichen Flügen sowie die Frequenzerhöhung nach Wien auf bis zu drei tägliche Flüge.

Weiterentwicklung des Standortes Flughafen

Aktuell schreitet die Planung eines Sicherheitszentrums östlich des Terminals voran. In diesem Sicherheitszentrum werden modernste Räumlichkeiten für kritische Infrastrukturen wie z.B. die Flugsicherung und die Polizei sowie Büroflächen geschaffen.

Flughafen Innsbruck