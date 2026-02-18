Flughafen Hongkong startet gut ins neue Jahr

Flughafen Hongkong (Foto: Hongkong Airport)

Der internationale Flughafen von Hongkong verzeichnete einen soliden Start ins Jahr 2026, der Airport konnte im Januar in allen Segmenten zulegen.

Der Flughafen Hongkong (HKIA) verzeichnete im Januar 2026 ein stetiges und breit angelegtes Wachstum. Zuwächse bei Passagieraufkommen, Flugbewegungen und Frachtumschlag signalisieren die anhaltende Erholung des Drehkreuzes im asiatisch-pazifischen Raum.

Der HKIA zählte im Januar 5,51 Millionen Passagiere, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Flugbewegungen stiegen im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf 34.445.

Das Wachstum wurde durch einen zweistelligen Zuwachs bei Transfer- und Transitpassagieren gestützt und unterstreicht die Rolle des HKIA als wichtiges interkontinentales Drehkreuz. Der Verkehr von und nach Festlandchina, Südostasien und Nordamerika verzeichnete im Januar die deutlichsten Zuwächse.

Der Frachtumschlag legte im Januar weiter zu. Die Frachtleistung blieb robust, mit einem Anstieg des Frachtvolumens im Januar um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 415.000 Tonnen. Alle Frachtsegmente verzeichneten Wachstum, angeführt vom Transshipment-Verkehr, der um 18,2 Prozent auf 93.000 Tonnen zulegte.

Der Flughafen Hongkong im Jahr 2025

Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Passagieraufkommen um 13 Prozent auf 61,21 Millionen, während die Flugbewegungen um 7,4 Prozent auf 395.510 zunahmen. Dies spiegelt den anhaltenden Kapazitätsausbau und die Netzwerkerweiterung wider.

In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Frachtumschlag im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 5,09 Millionen Tonnen und festigte damit die Position des Flughafens Hongkong unter den weltweit führenden internationalen Luftfrachtdrehkreuzen.

Unter den wichtigsten Handelsregionen verzeichneten die Frachtströme von und nach Europa, Südostasien und dem chinesischen Festland die stärksten Zuwächse.

Vorbereitungen auf die Hochsaison zum Chinesischen Neujahr

Der Flughafen Hongkong (HKIA) rechnet während der Feiertage zum Chinesischen Neujahr mit einem täglichen Passagieraufkommen von rund 210.000. Taipeh, Bangkok und Tokio werden voraussichtlich die beliebtesten Reiseziele sein.

Die Flughafenbehörde Hongkong wird zusätzliches Personal einsetzen und eng mit den Flughafenpartnern zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Ablauf während des saisonalen Reiseanstiegs zu gewährleisten.

Insgesamt deuten die Zahlen vom Januar auf eine anhaltende Stabilisierung des Flugverkehrs und eine Stärkung der Konnektivität an einem der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze Asiens zu Beginn des Jahres 2026 hin.