Flughafen Hongkong legte 2025 kräftig zu

Flughafen Hongkong (Foto: Hongkong Airport)

Der Hong Kong International Airport hat 2025 rund 61 Millionen Passagiere gezählt. Das entspricht einem Wachstum von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2024.

Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 8,7 Prozent auf 394.730. Beim Frachtaufkommen meldet der Flughafen Hongkong 5,07 Millionen Tonnen, ein Plus von 2,7 Prozent. Ein Treiber war die Weihnachtssaison: An acht Tagen im Dezember lag das Tagesaufkommen bei über 200.000 Passagieren.

Der Betreiber des Flughafens Hongkong verweist zudem auf 30 neue Destinationen im Jahr 2025 und den Ausbau intermodaler Angebote für Umsteiger aus der Greater Bay Area: den Coach Hall in Terminal 2 (seit September) sowie den Park & Fly-Dienst (seit November).