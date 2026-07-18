Flughafen Hongkong ist der größte Frachtflughafen

Fracht am Flughafen Hongkong (Foto: Flughafen Hongkong)

Mit 5,1 Millionen Tonnen Fracht im Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnete der Flughafen Hongkong (HKIA) einen Anstieg von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verteidigte damit seinen Titel als weltweit verkehrsreichster Frachtflughafen.

Der internationale Flughafen Hongkong (HKIA) ist zum 15. Mal seit 2010 der verkehrsreichste Frachtflughafen der Welt. Laut dem Jahresbericht 2025/26 der Flughafenbehörde Hongkong (AAHK) wurden im Geschäftsjahr bis zum 31. März 2026 5,1 Millionen Tonnen Fracht und Luftpost abgefertigt, ein Plus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum erfolgte trotz anhaltender geopolitischer Handelsspannungen und unterstreicht Hongkongs führende Position als Luftfrachtdrehkreuz der Welt. Die Flugbewegungen am HKIA stiegen im Berichtsjahr um 7,1 Prozent auf 399.450 und bildeten damit die Grundlage für den Anstieg des Frachtaufkommens.

Der Fünfjahrestrend im Fracht- und Luftpostverkehr zeigt seit dem Tiefpunkt während der Pandemie eine stetige Erholung und einen Anstieg: 4,9 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2021/22, ein Rückgang auf 4,1 Millionen Tonnen im Folgejahr, bevor die Werte auf 4,5 Millionen, 5 Millionen und nun 5,1 Millionen Tonnen im Geschäftsjahr 2025/26 anstiegen.

Der Passagierverkehr stieg im Jahresvergleich um 14,7 Prozent auf 63 Millionen. AAHK erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 ein solides Finanzergebnis mit einem Nachsteuergewinn von 2.043 Mio. HK$. Der Vorstand beschloss eine Dividende von 500 Mio. HK$, die an die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong ausgezahlt wird.

Das Frachtaufkommen nach Märkten: Im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 war Europa mit 19 Prozent des Frachtaufkommens (ohne Luftpost) der größte Frachtmarkt des Flughafens Hongkong (HKIA). Südostasien sowie die USA und Kanada folgten dicht dahinter mit jeweils 15 Prozent. Von den übrigen Märkten entfielen 8 Prozent des Frachtaufkommens auf das chinesische Festland, während Japan und Taiwan jeweils 7 Prozent ausmachten. Australasien war mit 3 Prozent der kleinste Einzelmarkt. Alle übrigen Märkte zusammen machten 26 Prozent des Gesamtaufkommens aus und bildeten damit nach Europa die größte Einzelkategorie. Dies spiegelt die Breite und Vielfalt des globalen Frachtnetzwerks des HKIA wider.

Europa, Südostasien sowie die USA und Kanada trugen im Geschäftsjahr zusammen fast die Hälfte (49 Prozent) zum Frachtumschlag des Flughafens Hongkong (HKIA) bei. Dies unterstreicht die anhaltende Stärke des Flughafens im Langstreckenverkehr mit hohem Wertschöpfungspotenzial, während er gleichzeitig weiterhin bedeutende Frachtmengen in einer Vielzahl regionaler und chinesischer Märkte abwickelt. Der Logistikpark Dongguan treibt das grenzüberschreitende Wachstum voran.

Ein zentraler Pfeiler der Frachtstrategie des HKIA im Berichtsjahr war der kontinuierliche Ausbau des HKIA Dongguan Logistics Park (HKIALP). Dieser ermöglicht es, Sicherheitskontrollen, Palettierung und Annahme von Exportgütern aus der Greater Bay Area (GBA) in Dongguan abzuschließen, bevor diese direkt per Schiff zum Luftfrachtbereich des HKIA transportiert und von dort aus weiter nach Übersee verschifft werden. Das Modell funktioniert auch umgekehrt und ermöglicht internationale Sendungen, über den HKIA und den HKIALP auf das chinesische Festland zu gelangen.