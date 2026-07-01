Flughafen Hannover erwartet regen Sommerverkehr

Flughafen Hannover mit Eurowings (Foto: Flughafen Hannover)

Am kommenden Wochenende starten in Niedersachsen die Sommerferien. Mehrere tausend Passagiere heben dann täglich ab dem Flughafen Hannover in den Urlaub ab.

Mit Beginn der Sommerferien in Niedersachsen bis zum Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen rechnet der Flughafen Hannover mit über 1,1 Millionen Passagieren. Dabei werden die verkehrsstärksten Tage die Wochenenden zu Beginn der Ferien in Niedersachsen (4. Und 5. Juli) und zu Beginn der Ferien in Nordrhein-Westfalen (18. und 19. Juli) mit über 20.000 Passagieren pro Tag sein.

Im Flugplan sind Verbindungen zu den europäischen Metropolen zu finden: Barcelona, Zürich, Wien, London, Amsterdam und weitere Städte sind mehrmals täglich direkt erreichbar.

Die beliebtesten Ziele ab Hannover sind die klassischen Urlaubs- und Sonnenziele wie die türkische Riviera, Palma de Mallorca und die griechischen Inseln.

Neben den neuen Zielen Nizza und Alicante geht es in diesem Sommer mit Eurowings auch direkt nach Glasgow. Bis zum 23. August 2026 fliegt die Airline dreimal wöchentlich in die schottische Hafenstadt.

Insgesamt bietet der Sommerflugplan über 60 Direktziele.