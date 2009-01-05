Flughafen Hamburg mit mehr Fluggästen

Der Flughafen Hamburg konnte im abgelaufenen Jahr mit 12,84 Millionen Fluggästen um 0,4 Prozent wachsen.

Seit sechs Jahren ging es beim Flughafen Hamburg aufwärts, so viele Passagiere wie im letzten Jahr hat der Flughafen aus dem Norden Deutschlands noch nie gesehen. Das Wachstum von lediglich 0,4 Prozent deutet jedoch auch hier auf eine leichte Abkühlung der Nachfrage hin. Für das laufende Jahr gab die Geschäftsleitung des Flughafens Hamburg keine sichere Prognose ab. Das Ziel sei es, die Besucherzahlen während einer möglichen wirtschaftlichen Talfahrt halten zu können.