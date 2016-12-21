Flughafen Hamburg erwartet viele Weihnachtsgäste

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Auch in diesem Jahr verreisen wieder viele Norddeutsche über Weihnachten oder den Jahreswechsel.

Zu Ferienbeginn von Freitag, 23. Dezember, bis Dienstag, 27. Dezember 2016, rechnet Hamburg Airport mit rund 80.000 Passagieren. Das sind etwas weniger Reisende als im vergangenen Jahr (2015: 89.320). Da die ersten Ferientage diesmal größtenteils über das Wochenende und das Weihnachtsfest liegen, fallen die sonst zusätzlichen Geschäftsreisenden weg. Insgesamt starten an den ersten fünf Ferientagen 715 (2015: 812) Flugzeuge ab Hamburg Airport. Der verkehrsreichste Tag ist Freitag, 23. Dezember, mit rund 22.000 Passagieren auf 195 Maschinen. Am besinnlichsten geht es am ersten Weihnachtsfeiertag zu: Am 25. Dezember 2016 erwartet der Flughafen rund 10.500 Passagiere bei 94 Abflügen.

Der letzte Start an Heiligabend ist für eine Emirates-Maschine geplant: Sie hebt um 21.00 Uhr in Richtung Dubai ab. Die letzte Landung vor dem Fest ist die TAP aus Lissabon um 22.40 Uhr. Am Silvestertag fliegt Emirates als letzter Start um 21.00 Richtung Dubai, letzte Ankunft am 31. Dezember 2016 ist die easyJet-Maschine aus Athen um 22.45 Uhr. Von der Silvesterparty direkt ins Flugzeug heißt es, wenn am Neujahrsmorgen die TAP als erste Maschine um 6.00 Uhr morgens wieder nach Lissabon abhebt.

Sonnenziele und Schneereisen hoch im Kurs

Auch in den Weihnachtsferien stehen Sonnenziele am Hamburg Airport hoch im Kurs. Zu den beliebtesten Destinationen gehören unter anderem Südspanien, die kanarischen Inseln und Mallorca. Aber auch die anderen Badeorte im Mittelmeerraum erfreuen sich großer Beliebtheit, zusätzlich gewinnen Fernziele wie Dubai im Winter immer mehr an Popularität. Nicht nur in die Sonne, sondern auch in den Schnee zieht es die Passagiere ab Hamburg. Viele Urlauber reisen in die zahlreichen Skigebiete, die ab Hamburg Airport direkt erreichbar sind, wie zum Beispiel Innsbruck, Salzburg, Zürich, Bern, Genf oder Klagenfurt.

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