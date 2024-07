Flughafen Hamburg erwartet hohe Nachfrage

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Wenn in dieser Woche die Sommerferien 2024 in Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen, rechnet der Hamburger Flughafen mit einer hohen Nachfrage.

Das Airport-Team hat sich gemeinsam mit der Bundespolizei, den Fluggesellschaften und allen Dienstleistern sorgsam darauf vorbereitet, um den Reisenden einen reibungslosen Start in den Urlaub zu ermöglichen. Die Urlaubenden haben mit 55 Fluggesellschaften und über 120 Direktzielen ab Hamburg wieder eine große Auswahl – dabei stehen klassische Sonnenziele wie Spanien mit Mallorca, die griechischen Inseln und die Türkei besonders hoch im Kurs bei den Norddeutschen. In den Ferien gilt die generelle Empfehlung, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Der Hamburger Flughafen erwartet in den Sommerferien bis zu 355.000 an- und abreisende Passagiere pro Woche. An den stärksten Tagen, zu denen vor allem die Ferien-Freitage zählen, sind es voraussichtlich rund 55.000 an- und abreisende Fluggäste und insgesamt bis zu 400 Flüge (Ankünfte und Anflüge) pro Tag. Die unterschiedlichen Ferienzeiten entzerren in diesem Jahr die Situation im Norden: Die Ferien in Niedersachsen, Bremen und Dänemark haben bereits begonnen und liegen deutlich vor dem Schulferien-Start in Hamburg und Schleswig-Holstein. Dennoch sind die Passagierzahlen leicht höher als im vergangenen Sommer und auf einem ähnlichen Niveau wie die Zahlen der sehr starken Herbstferien 2023.

„Als Flughafen-Team haben wir uns sehr gewissenhaft vorbereitet und erwarten einen reibungslosen Ferienstart. Alle Partner am Standort haben mehr Personal im Einsatz. Beliebte Angebote wie Slot & Fly und die über 30 Gepäckautomaten machen den Abreisetag besser planbar. Unsere Passagiere können sich zudem auf zusätzliche Services freuen, wie 60 neue Massagesessel und kostenlose Wasserspender an den Abflug-Gates“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

Mehr Personal, erweiterte Services und neue Technik in den Terminals

Neben zusätzlichem Personal unter anderem an der Sicherheitskontrolle und bei der Gepäckabfertigung setzen der Flughafen und seine Partner auf technische Neuerungen, um den Weg vom Terminal ins Flugzeug zu vereinfachen. Die Bundespolizei hat die Passagierkontrolle mit 6 modernen CT-Scannern ausgestattet, die den Ablauf beschleunigen. Der Service Slot & Fly wurde auf bis zu 300 buchbare Slots pro Stunde ausgebaut: Hierbei kann sich jeder Passagier kostenlos ein 15-minütiges Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren.

Neu in diesem Sommer: Pünktlich zum Ferienbeginn stehen 16 gesonderte Automaten zur Verfügung, an denen sich die Gäste ihren Kofferaufkleber (Bag Tag) ausdrucken können, bevor sie an den eigentlichen Gepäckautomaten (Self Bag Drop) ihre Koffer selbst aufgeben. Durch dieses zweistufige Verfahren ist an den Gepäckautomaten erstmals ein Überholen möglich. Zusätzlich wurden an beiden Stationen neue Handscanner installiert, die die Bedienung zusätzlich vereinfachen und beschleunigen.

Sicherheitskontrolle ist bereits ab 3:30 Uhr geöffnet

Noch bis Ende Oktober öffnet der Flughafen Hamburg seine Terminals bereits um 3:15 Uhr. Die Sicherheitskontrolle ist ab 3:30 Uhr besetzt, auch viele Fluggesellschaften öffnen die Check-in-Schalter früher als üblich. Die Slot & Fly-Lane ist ab 3:30 Uhr geöffnet. Austrian Airlines, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Marabu und Swiss bieten zusätzlich die Gepäckabgabe und den Check-in am Vorabend.

Flughafen Hamburg