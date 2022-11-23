Flughafen Hamburg begrüßt Jubiläumspassagier

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Neuer Meilenstein nach Corona: Der Hamburger Flughafen konnte den 10-millionsten Passagier des Jahres 2022 begrüßen.

Im gesamten Jahr 2021 waren es nur 5,32 Millionen Fluggäste – somit haben sich die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr schon jetzt nahezu verdoppelt. Trotz der erfreulichen Entwicklung bewegen sich die Passagierzahlen noch rund 25 Prozent unter Vorkrisenniveau.

„Nachdem wir im Oktober den bislang stärksten Monat seit der Pandemie verbuchen konnten, ist die Marke von 10 Millionen Fluggästen ein weiterer Meilenstein auf dem Weg in Richtung Normalität. Zu dieser erfreulichen Entwicklung hat vor allem die hohe Nachfrage nach Urlaubsreisen beigetragen. Für viele Menschen ist es ein großes Bedürfnis, andere Länder zu bereisen und weit weg vom Alltag abzuschalten. Hinzukommen viele Privatreisende, die weit entfernt lebende Freunde und Verwandte endlich wieder persönlich treffen möchten“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.

Sommer, Sonne, Strand liegen im Trend

Seit Herbstanfang erfreuen sich warme Regionen mit Temperaturen über 20 Grad großer Beliebtheit. Mit zwei täglichen Verbindungen gelangen die Norddeutschen im Winter 2022/2023 mit Emirates besonders häufig nach Dubai. Mit Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, La Palma und Lanzarote werden zudem fünf der Kanarischen Inseln nonstop ab Hamburg angeflogen – und das mehrmals pro Woche.

Drei Airlines mit neuen Sommer-Strecken 2023

Wer schon jetzt seine Reise für den nächsten Sommer plant, kann ab Ende März wieder nonstop nach Genf mit SWISS oder Bergen mit Widerøe reisen. Mit PLAY fliegt zudem eine neue Fluggesellschaft nonstop nach Reykjavík – und von dort aus weiter zu vier Amerikazielen.

Flughafen Hamburg