Flughafen Graz mit mehr Frequenzen nach Istanbul

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Rund ein Jahr nach dem Start der Verbindung von Graz nach Istanbul stockt Turkish Airlines die Flugfrequenz von vier Flügen pro Woche auf sieben auf.

Seit Samstag fliegt die Airline jeden Tag von Graz nach Istanbul. Ein Angebot, das vor allem den Bedürfnissen von Fernreisenden sehr entgegenkommt.

„Wir als Turkish Airlines, die globale Fluglinie, die mit über 295 Destinationen die meisten Länder anfliegt und als beste Airline Europas ausgezeichnet wurde, sind sehr froh darüber, dass wir nun ab Graz täglich abheben und so unseren Passagieren die Möglichkeit bieten, die ganze Welt zu entdecken“, erklärt Hüseyin GÜZEL, General Manager Graz / Turkish Airlines.

„Die tägliche Verbindung zu einem der größten und wichtigsten Flughäfen Europas ist ein Riesenschritt zur weiteren Vernetzung der Steiermark mit der ganzen Welt“, zeigen sich Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz und Mag. Gerhard Widmann, Geschäftsführer des Flughafen Graz begeistert.

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