Flughafen Genf präsentiert Geschäftsjahr 2025

Flughafen Genf (Foto: Flughafen Genf )

Der Flughafen Genf konnte im Geschäftsjahr 2025 mit einem Fluggastvolumen von 17,85 Millionen Passagieren einen Gewinn von 52,9 Millionen Franken erwirtschaften.

Der Flughafen Genf hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem soliden Ergebnis abgeschlossen: 17,85 Millionen Passagiere reisten im letzten Jahr über den Flughafen der Rhonestadt, womit praktisch das Niveau von 2019 wieder erreicht wurde. Gegenüber dem Vorjahr waren es 0,3 Prozent mehr Passagiere, 2019 waren es noch 0,4 Prozent mehr. Der Umsatz des Genève Aéroport stieg gegenüber 2024 um 1 Prozent auf 539 Millionen Franken. Nach der Auszahlung der Hälfte des Gewinns an den Kanton Genf als Eigentümer, konnte der Flughafen Genf einen Reingewinn von 52,9 Millionen Franken verbuchen.

Der bereits im Vorjahr beobachtete Trend – nämlich ein Passagierwachstum bei gleichzeitigem Rückgang der Flugbewegungen – hat sich am Genève Aéroport 2025 noch deutlicher gezeigt:Bei 17,85 Millionen Passagieren ist die Zahl der Starts und Landungen um ein Prozent auf 177’288 Flugbewegungen gesunken – dank besserer Auslastung der Flugzeuge und grösseren Maschinen. Im Jahr 2025 stieg der Anteil der Flugbewegungen mit besonders emissionsarmen Flugzeugen der Klasse 5 von 31,85 Prozent auf 34,04 Prozent. Der Genève Aéroport setzt seine Massnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung insbesondere in der Nacht fort. Am 1. Januar 2025 wurde nach einer Testphase im Jahr 2024 ein Quotensystem mit stark abschreckenden Gebühren bei Überschreitung der Quoten für verspätete Starts nach 22 Uhr eingeführt. Dieses Programm, das mit allen von Abendflügen betroffenen Fluggesellschaften besprochen wurde, führte 2024 zu einem Rückgang der Starts nach 22 Uhr um 36,2 Prozent. Im Jahr 2025 führte die formelle Einführung dieses neuen Systems zu einer weiteren Reduzierung der Starts um 24,6 Prozent. Innerhalb von zwei Jahren wurde die Zahl der Starts nach 22 Uhr um mehr als 50 Prozent reduziert.

Das Streckennetz des Genfer Flughafens umfasste im Jahr 2025 147 Ziele. Im Bereich der Interkontinentalverbindungen kam eine zusätzliche Verbindung nach Shanghai hinzu, die von China Eastern mit einem A350- 900 bedient wird und sich laut Mitteilung des Flughafens sehr positiv auf das Passagier- und Frachtaufkommen auswirkt. Die Marktanteile der fünf führenden Fluggesellschaften für das vergangene Jahr verteilen sich wie folgt: EasyJet (46,0 %), Swiss (12,4 %), British Airways (4,4 %), Air France (3,2 %) und Iberia (2,9 %). Die Top 5 Städtereiseziele sind London, Porto, Lissabon, Paris und Amsterdam. Das erste aussereuropäische Reiseziel ist Dubai (Platz 15).

Dank der in den letzten Jahren erzielten Gewinne setzt Genève Aéroport seinen Entschuldungsprozess konsequent fort. Die Nettoverschuldung sank von 773 Millionen Franken im Jahr 2021 auf 444,5 Millionen Franken Ende 2025. Die Investitionen haben sich im Jahr 2025 auf 110 Millionen Franken belaufen, was trotz der Verzögerung beim Start des Projekts für den multimodalen Verkehrsknotenpunkt und die Anpassung des Terminals einen Anstieg gegenüber 2024 bedeutet. Das Unternehmen beschäftigt per 31. Dezember 2025 für 1027 Vollzeitstellen 1088 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

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