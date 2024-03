Flughafen Genf mit dem Jahr 2023 zufrieden

Flughafen Genf (Foto: Flughafen Genf )

Das Jahr 2023 bestätigt die Erholung der Flugaktivitäten. Genève Aéroport empfing 16,48 Millionen Passagiere, 17,02% mehr als im Jahr 2022.

Die Anzahl der Passagiere entspricht 92% des Passagieraufkommens im Jahr 2019, vor der Covid-Krise. Diese höheren Passagierzahlen haben erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen aus dem Flugbetrieb und aus anderen Bereichen und führen zu einem Umsatzanstieg auf 489,6Millionen CHF im Jahr 2023 (423,1 Millionen CHF im Jahr 2022). Nach Abzug des an den Kanton Genf gezahlten Gewinnanteils beläuft sich der Reingewinn auf 44,3 Millionen Franken.

Im Jahr 2023 verzeichnet Genève Aéroport einen Gewinn von 88,6 Millionen Franken (61,8 Millionen im Jahr 2022) vor der Retrozession an den Kanton Genf und 44,3 Millionen Franken nach der Rückübertragung.

Nach der Covid-Krise hatte der Staatsrat beschlossen, die Gewinnrückvergütung für das Jahr 2022 von den üblichen 50% auf 25% zu senken. Diese Massnahme wird 2023 nicht verlängert und die Retrozession wird in Anwendung der Zielvereinbarung wieder auf das Niveau von 50% zurückgeführt.

Dank der gemeinsamen Wirkung der Betriebskostenkontrolle und der Erhöhung der Fluggebühren verbessert Genève Aéroport seine Profitabilität. Die Marge des Betriebsergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei +38,6% (+37,4% im Jahr 2022).

Dieses sehr gute Ergebnis ermöglicht eine rigorose Fortsetzung des Schuldenabbaus in Übereinstimmung mit der vom Verwaltungsrat validierten Strategie zur Überwindung der Gesundheitskrise. Nach einem Höchststand der Nettoverschuldung von 790 Millionen Franken im Januar 2022 sinkt diese bis Ende 2023 auf 578 Millionen Franken (685 Millionen Franken Ende 2022). Dieser Verschuldungsgrad, der Ende 2023 besser als erwartet ausfällt, ist auch eine Folge der Verzögerung bei den geplanten Investitionsausgaben für den Bau des neuen Logistikzentrums für Gepäcksortierung (BLC).

Die Erträge aus der Luftfahrt steigen im Vergleich zu 2022 um 15,7% auf 287,2 Millionen Franken. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die Zunahme des Verkehrsaufkommens (Flugbewegungen und Passagiere) zurückzuführen. Die nicht-aeronautischen Einnahmen (Geschäfte, Parkplätze, Mieten usw.), steigen ebenfalls um 15,7% auf 202,5 Millionen Franken.

Im vergangenen Jahr blieb der Anteil der Einnahmen aus der Luftfahrt an den Gesamterlösen mit 58,7% stabil, während derjenige der nicht-aeronautischen 41,3% betrug.

Die Betriebsausgaben folgen dem Anstieg der Aktivität und nehmen im Vergleich zu 2022 um 25,8% zu und erreichen Ende 2023 150,1 Millionen Franken. Die Auswirkungen der Inflation auf die Konten von Genève Aéroport sind begrenzt.

Der Personalaufwand 2023 steigt im Vergleich zu 2022 um 5,2 Millionen Franken (+3,6%) auf 150,6 Millionen Franken. Das Unternehmen zählt am 31. Dezember 2023 1'039 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was 980,73 VZÄ (Vollzeitäquivalente) entspricht, gegenüber 966,23 VZÄ am 31. Dezember 2022.

Anteil der Flugzeuge der neuesten Generation stark gestiegen

Im Jahr 2023 empfing Genève Aéroport 16'482'713 Passagiere, das sind 17,02% mehr als im Jahr 2022 aber 8,05% weniger als im Jahr 2019. Das Gesamtverkehrsaufkommen (Linien- und Charterverkehr, kommerzielle und nicht-kommerzielle Luftfahrt) stieg im Vergleich zu 2022 um 5,93% auf 172'841 Flugbewegungen. Diese Zahl liegt immer noch 7,10% unter dem Niveau von 2019.

Die Flugbewegungen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens, alle Kategorien einschliesslich der Ambulanzflüge, belaufen sich auf 9'618 (2022: 9'261), was 5,56% aller Flugbewegungen entspricht (2022: 5,68%).

Seit mehreren Jahren regt Genève Aéroport die Fluggesellschaften durch finanzielle Anreize an, Flugzeuge der neuesten Generation zu bevorzugen, die so zur Begrenzung der Lärmemissionen beitragen. Im Jahr 2023 beträgt der Anteil der Linien- und Charterflugzeuge der neuesten Generation, die weniger Lärm verursachen und weniger Kerosin verbrauchen, 32,53% der Flugbewegungen von Linien- und Charterflugzeugen. Der Anstieg verdeutlicht, dass diese starken Initiativen zu konkreten Ergebnissen führen. Im Jahr 2021 lag dieser Anteil bei 22,25% und im Jahr 2022 bei 24,95%.

Rückkehr zum Pre-Covid-Langstreckennetzwerk

Genève Aéroport verfügt wieder über das gesamte Langstreckennetz der Vorkrisenzeit, wobei einige Destinationen zusätzlich mit erhöhten Frequenzen bedient werden. Das Angebot von Genève Aéroport steigt von 146 Destinationen im Jahr 2022 auf 148 Destinationen im Jahr 2023. Im Jahr 2023 zählen London, Paris, Porto, Lissabon und Amsterdam zu den TOP 5 der Reiseziele nach Städten.

Die Marktanteile der zehn grössten Fluggesellschaften im vergangenen Jahr verteilen sich wie folgt: easyJet (46,4%), SWISS (12,2%), British Airways (4,9%), Air France (3,8%), Iberia (2,9%), KLM Royal Dutch Airlines (2,2%), TAP Portugal (2,1%), Emirates (2,0%), Turkish Airlines (1,9%) und Lufthansa (1,6%).

Insgesamt wurden am Flughafen Genf im Jahr 2023 66’358 Tonnen Fracht abgefertigt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 5,67%, der im Einklang mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Region steht.

Grossprojekte

Im Jahr 2023 belaufen sich die Investitionen auf 68 Millionen Franken, ein Niveau, das unter unseren Zielen für 2023 liegt. Drei der durchgeführten Projekte beanspruchen den grössten Teil der finanziellen Mittel oder Aktionen: der Anschluss an GeniLac, die Konkretisierung des Logistikzentrums für Gepäcksortierung (BLC) für den schrittweisen Ersatz der derzeitigen Anlage sowie die Vergabe des Planungs- und Realisierungsauftrags für das Projekt CAP2030 an das Unternehmen Losinger-Marazzi SA-Bouygues Bâtiment International (LMP).

Bericht über die nichtfinanzielle Leistung

Als Ergänzung zum Jahres- und Finanzbericht veröffentlicht Genève Aéroport 2023 zum ersten Mal einen Bericht über die nichtfinanzielle Performance, der seine Strategie, Ergebnisse und Ziele in Bezug auf Governance sowie soziale und ökologische Auswirkungen veranschaulicht. Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde beauftragt, mehrere wichtige Nachhaltigkeitsindikatoren zu verbürgen. Diese freiwillige Prüfung soll die Rechenschaftspflicht und Transparenz in diesem Bereich intensivieren und gleichzeitig die Qualität der übermittelten Daten sicherstellen.