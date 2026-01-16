Flughafen Genf bei weniger Flügen mehr Passagiere

Flughafen Genf (Foto: Flughafen Genf )

Im gesamten Jahr 2025 verzeichnete Genève Aéroport 17'848'370* Passagiere, was einem Anstieg von 0,29 Prozent gegenüber 2024 (17'796'333 Passagiere) entspricht.

Die Passagierzahlen steigen leicht an, während gleichzeitig die Zahl der Flugbewegungen zurückgeht. Im Jahr 2025 verzeichnete der Flughafen Genf 177'288 Flugbewegungen, was einem Rückgang von 1,02 Prozent gegenüber 2024 (179'107 Flugbewegungen) entspricht.

Der Rückgang der Flugbewegungen im Vergleich zum Passagierwachstum war bereits 2024 zu beobachten. Erklärungen für dieses Phänomen ist der Einsatz größerer Flugzeuge, eine steigende Auslastung und eine Finanzpolitik des Genfer Flughafens, die die Fluggesellschaften dazu veranlasst, die Auslastung pro Flugzeug zu erhöhen. Im Jahr 2025 lag die Sitzplatzauslastung bei über 76,5 Prozent.

Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Covid, ist die Zahl der Passagiere um 0,44 Prozent und die Zahl der Flugbewegungen um 4,71 Prozent zurückgegangen. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 verzeichnete der Flughafen Genf 17'926'625 Passagiere und 186'044 Flugbewegungen.

Das Streckennetz des Flughafens Genf, das 2024 146 Direktverbindungen umfasste, wird 2025 auf 149 Destinationen erweitert, darunter eine zusätzliche Interkontinentalverbindung nach Shanghai, die seit dem 16. Juni 2025 von China Eastern betrieben wird.

Die Marktanteile der zehn führenden Fluggesellschaften für das vergangene Jahr verteilen sich wie folgt: easyJet (46,0 Prozent), SWISS (12,4 Prozent), British Airways (4,4 Prozent), Air France (3,2 Prozent), Iberia (2,9 Prozent), KLM Royal Dutch Airlines (2,5 Prozent), TAP Portugal (2,0 Prozent), Brussels Airlines (1,9 Prozent), Emirates (1,8 Prozent) und Turkish Airlines (1,7 Prozent).

Flugzeuge der neuesten Generation: Erfolg einer Förderpolitik

Seit mehreren Jahren fördert der Flughafen Genf durch finanzielle Anreize die Fluggesellschaften, Flugzeuge der neuesten Generation – der sogenannten Klasse 5 – zu bevorzugen. Diese Flugzeuge sind leiser und verbrauchen weniger Kerosin. Im Jahr 2025 machten sie 34,04 Prozent der Passagier- und Charterflüge aus (31,85 Prozent im Jahr 2024).

Ein weiterer wichtiger Punkt: Im Jahr 2025 gab es zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens insgesamt 9.514 Flugbewegungen aller Kategorien, einschlisslich Sanitätsflüge, was 5,37 Prozent aller Flüge entspricht (5,56 Prozent im Jahr 2023 und 5,52 Prozent im Jahr 2024).

Lärmquotenregelung: weitere Reduzierung der Starts nach 22 Uhr

Um die Zahl der Nachtflüge und insbesondere der Starts nach 22 Uhr zu reduzieren, hat der Flughafen Genf ein System von Abschreckungsgebühren entwickelt und eingeführt, das am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist.

Dieses Programm wurde mit allen von Abendflügen betroffenen Fluggesellschaften diskutiert und im Laufe des Jahres 2024 mit sehr konkreten Ergebnissen getestet. Die Zahl der Starts nach 22 Uhr ging im Vergleich zu 2023 um 36,2 Prozent zurück. Im Jahr 2025 führte die formelle Einführung dieses neuen Systems zu einem weiteren Rückgang der Starts nach 22 Uhr um 24,6 Prozent.

Fracht: hohes Niveau

Das Jahr 2025 zeichnet sich durch ein hohes Luftfrachtvolumen aus. Trotz der grossen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der Auswirkungen der amerikanischen Zölle belief sich die jährliche Frachttonnage am Flughafen Genf auf 94'337 Tonnen, gegenüber 90'696 Tonnen im Jahr 2024. Dieses Frachtvolumen ist das zweithöchste Ergebnis in der Geschichte des Flughafens. Rechnet man die Postfracht hinzu, wurden in Genf insgesamt 96'047 Tonnen abgefertigt.

Der Jahresbericht 2025 mit dem Jahresabschluss und dem Nachhaltigkeitsbericht wird am 24. März 2026 veröffentlicht.

Flughafen Genf