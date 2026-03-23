Flughafen Frankfurt präsentiert Sommerflugplan

A350 Qatar Airways Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Mit dem Start des Sommerflugplans am 29. März 2026 stärkt der Flughafen Frankfurt seine Position als Deutschlands Tor zur Welt: 88 Airlines bieten Flüge zu 283 Zielen in 92 Ländern an.

Mehr als 1.000 interkontinentale Verbindungen pro Woche unterstreichen seine Rolle als internationale Luftverkehrsdrehscheibe. Das Sitzplatzangebot steigt in dieser Sommersaison mit mehr als 4.700 wöchentlichen Flügen und rund 871.100 Sitzen pro Woche um rund sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Flugplan gilt bis zum 24. Oktober 2026.

Im Sommer erreichen Fluggäste ab FRA weitere Ziele in Nordeuropa: Ab 1. Mai fliegt Lufthansa (LH) viermal pro Woche nach Trondheim (TRD). Ende Mai ergänzt Discover Airlines (4Y) das Angebot mit zwei wöchentlichen Verbindungen nach Bodø (BOO). Ab Ende April bietet Discover Airlines zudem bis zu zweimal pro Woche Flüge ins irische Shannon (SNN) an. Die Verbindung wurde zuletzt im Sommer 2019 von Lufthansa bedient. In Südeuropa ergänzen ab dem 5. Juni wieder zwei wöchentliche Flüge in die italienische Hafenstadt Brindisi (BDS) das Angebot von Discover Airlines. Mit Beginn des Sommerflugplans verbindet Lufthansa Frankfurt außerdem wieder zweimal täglich mit der polnischen Stadt Rzeszów (RZE).

Zum Start des Sommerflugplans erweitert Condor (DE) ihr Zubringernetz um die britische Metropole London (LGW). Ab Mai kommen Barcelona (BCN), Venedig (VCE) und Budapest (BUD) hinzu. Alle Ziele werden dreimal täglich angeflogen und erweitern das Zubringernetz auf 13 Destinationen. Danish Air Transport (DAT) verbindet mit Beginn des Sommerflugplans Frankfurt mit Linz bis zu dreimal täglich.

Mit Blick auf die interkontinentalen Ziele bietet Discover Airlines erstmals auch im Sommer zwei wöchentliche Verbindungen auf die Seychellen (SEZ) an. Ab Mitte Juni nimmt Condor die tägliche Verbindung in die georgische Hauptstadt Tiflis (TBS) wieder auf, die zuletzt bis Oktober 2023 angeboten wurde. Die im Februar gestartete Verbindung ins chinesische Haikou (HAK) führt Condor auch im Sommer mit zwei Flügen pro Woche fort. Haikou ist neben Sanya (SYX) die zweite Metropole in der chinesischen Provinz Hainan, die mit Zwischenstopp in Bangkok (BKK) direkt ab FRA erreichbar ist.

TUIfly (X3) behält die im Winter wiederaufgenommenen Verbindung nach Sharm El Sheikh (SSH) auch im Sommer mit bis zu zwei Flügen pro Woche bei. Mit Centrum Air (C6) und Qanot Sharq (HH) planen zwei neue Carrier das bestehende Angebot von Uzbekistan Airways (HY) nach Taschkent (TAS) jeweils zweimal pro Woche zu erweitern.

Fraport AG