Flughafen Frankfurt präsentiert Oktoberzahlen

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Im November flogen 4,8 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem Plus von 4,0 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024.

Die bis in den November reichenden Herbstferien in Bayern stützten die hohe Nachfrage nach Urlaubsdestinationen. Davon profitierten insbesondere Italien (plus 16,4 Prozent), Griechenland (plus 10,9 Prozent) und Spanien (plus 5,9 Prozent). Zudem erzielten klassische Geschäftsreisedestinationen wie die Schweiz (plus 13,6 Prozent), Österreich (plus 9,4 Prozent) und Frankreich (plus 8,0 Prozent) hohe Aufkommenszuwächse.

Das Cargo-Volumen stieg im Berichtsmonat um 4,7 Prozent auf 186.692 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 36.237 Starts und Landungen mit 4,0 Prozent im Plus. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,3 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Zuwachs von 2,5 Prozent.

Die internationalen Airports im Portfolio des Fraport-Konzerns verzeichneten mehrheitlich wachsende Passagierzahlen. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Aufkommen um 17,5 Prozent auf 105.623 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren ein Plus aufgrund eines Sondereffekts von 31,1 Prozent. Das Aufkommen war im Vorjahresmonat durch die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende mehrmonatige Betriebseinschränkung des Flughafens negativ beeinflusst. Am Flughafen in der peruanischen Hauptstadt Lima blieb das Aufkommen mit 2,1 Millionen Reisenden nahezu stabil (minus 0,2 Prozent). Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 953.054 Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 8,8 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 98.034 Reisende – ein Zuwachs von 38,0 Prozent. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 3,7 Prozent auf rund 1,8 Millionen Fluggäste zu.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 11,0 Millionen Passagieren und damit um 6,4 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.