Flughafen Frankfurt präsentiert Novemberzahlen

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Im November begrüßte der Flughafen Frankfurt rund 4,6 Millionen Passagiere. Das waren 12,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat 2022.

Von den Fluggastzahlen vor der COVID-19 Krise im November 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 9,4 Prozent entfernt.

Das Cargo-Aufkommen stieg im Berichtsmonat an. Es lag mit 174.258 Tonnen 6,0 Prozent über dem Vergleichsmonat 2022. Auch die Zahl der Flugbewegungen legte zu. 35.310 Starts und Landungen bedeuteten im November ein Plus von 8,5 Prozent zum Vorjahr. Zugleich wuchs die Summe der Höchststartgewichte gegenüber dem Vergleichsmonat um 10,7 Prozent auf rund 2,2 Millionen Tonnen.

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichneten überwiegend Zuwächse. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien erzielte dabei einen deutlichen Anstieg. Im Berichtsmonat nutzten den Flughafen 91.786 Fluggäste (plus 37,3 Prozent). Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit rund 1,0 Millionen Passagieren hingegen ein Minus von 12,5 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im November mit rund 1,9 Millionen Fluggäste um 9,9 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen begrüßten insgesamt 784.981 Passagiere, was ein Plus von 13,0 Prozent bedeutet. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien zählten 83.347 Reisende (minus 2,9 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya hingegen legte mit rund 1,5 Millionen Fluggäste um 3,9 Prozent zu.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 7,5 Prozent und lag bei rund 9,9 Millionen Passagieren.

Fraport AG