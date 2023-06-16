Flughafen Frankfurt präsentiert Maizahlen

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Fraport)

Im Mai 2023 nutzten den Flughafen Frankfurt rund 5,1 Millionen Fluggäste. Das entspricht einem Wachstum von 12,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022.

Von den Passagierzahlen im Mai 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 17,5 Prozent entfernt. Das Cargo-Aufkommen blieb aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung im Berichtsmonat rückläufig. Es lag mit 155.963 Tonnen um 10,2 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2022. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 1,9 Prozent auf 37.278 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 5,1 Prozent auf rund 2,3 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber Mai 2022).

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen wuchsen weiter. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 110.926 Fluggäste (plus 30,4 Prozent). Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf über 1,0 Millionen Passagiere (plus 8,1 Prozent). Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Mai rund 1,7 Millionen Fluggäste (plus 14,8 Prozent). An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Verkehrszahlen auf 3,3 Millionen Fluggäste (plus 16,7 Prozent). Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien nahmen um 30,3 Prozent auf 224.003 Reisende zu. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 3,4 Millionen Fluggäste zu (plus 27,7 Prozent).

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemangten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 16,7 Prozent und lag bei 14,8 Millionen Passagieren.