Flughafen Frankfurt präsentiert Märzzahlen

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Im März nutzten rund 4,3 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einer Steigerung um 45,4 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022.

Ohne den Streiktag im öffentlichen Dienst hätte das Wachstum um etwa 160.000 Passagiere höher bei über 50 Prozent gelegen. Vom Verkehrsaufkommen im März 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 23,5 Prozent entfernt1. Kumuliert über die ersten drei Monate des Jahres lag das Passagieraufkommen bei rund 11,4 Millionen Fluggästen, ein Zuwachs von 56,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022. Vom ersten Quartal 2019 lag das Aufkommen noch 23,3 Prozent entfernt.

Das Cargo-Aufkommen blieb im Berichtsmonat rückläufig. Es lag um 7,1 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2022. Ursache blieb die gesamtwirtschaftliche Abkühlung. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 19,2 Prozent auf 32.125 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 15,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber März 2022).

Auch der Verkehr im internationalen Portfolio wuchs weiter. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 78.581 Fluggäste (plus 54,3 Prozent). Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf 1,0 Millionen Passagiere (plus 7,4 Prozent). Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im März rund 1,6 Millionen Fluggäste (plus 16,8 Prozent). An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Passagierzahlen auf 731.014 Fluggäste (plus 33,4 Prozent). Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien nahmen um 87,9 Prozent auf 103.316 Reisende zu. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 1,0 Millionen Fluggäste zu (plus 23,3 Prozent).