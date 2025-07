Flughafen Frankfurt präsentiert Junizahlen

Frankfurt Terminal 2 (Foto: Fraport AG)

Im Juni zählte der Flughafen Frankfurt rund 5,8 Millionen Fluggäste. Das entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2024.

Das diesjährige Juni-Aufkommen profitierte von den Pfingstferien, die im Vorjahr bereits im Mai lagen. Insbesondere Flugreisen zu europäischen Warmwasserzielen waren aufgrund des Pfingstaufkommens stärker nachgefragt. Mit den Zahlen aus dem Berichtsmonat wuchs der größte deutsche Airport den vierten Monat in Folge.

In den ersten sechs Monaten des Jahres nutzten insgesamt rund 29,1 Millionen Fluggäste den Flughafen Frankfurt – ein Plus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Den größten Rückgang verzeichneten Destinationen im Nahen Osten: Aufgrund der geopolitischen Zuspitzung in den vergangenen Monaten reisten mit 1,4 Millionen Fluggästen 7,8 Prozent weniger in diese Region. Das Passagieraufkommen nach Nordamerika blieb im ersten Halbjahr mit 4,0 Millionen Passagieren auf dem Niveau des Vorjahres. Besonders stark legte die Region Lateinamerika mit einem Anstieg um 2,8 Prozent auf 1,2 Millionen Reisende zu.

Nach einem leichten Rückgang in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres stieg das Passagieraufkommen im zweiten Quartal um 3,1 Prozent. „Wenn die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag beschlossenen Entlastungen der Branche zeitnah umsetzt, wären zusätzliche Wachstumsimpulse möglich. Diese und weitere Maßnahmen sind nötig, damit die deutsche Luftverkehrsindustrie nicht noch weiter ins Hintertreffen gerät“, sagt Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. „Wir haben unsere Hausaufgaben für die Sommerreisewelle gemacht. Bei wichtigen operativen Kennzahlen wie der Pünktlichkeit liegen wir – anders als das Passagieraufkommen in Deutschland – wieder auf dem Vorkrisenniveau. Unsere Maßnahmen zeigen Wirkung: An den Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabgabe kommt es selbst zu Stoßzeiten dank moderner Technik im Regelfall kaum noch zu langen Wartezeiten.“

Das Cargo-Volumen verzeichnete mit 174.262 Tonnen im Berichtsmonat einen Rückgang um 2,3 Prozent zum Vergleichsmonat 2024 (1. HJ/25: 1,0 Millionen Tonnen auf Vorjahresniveau). Die Zahl der Flugbewegungen stieg am Flughafen Frankfurt im Juni auf 41.423 Starts und Landungen. Das entsprach einem Plus von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1. HJ/25: 219.246; +3,3 Prozent). Zugleich wuchs die Summe der Höchststartgewichte gegenüber dem Vergleichsmonat um 2,3 Prozent auf rund 2,5 Millionen Tonnen (1. HJ/25: 13,6 Millionen Tonnen; +2,2 Prozent).

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen Fraports verzeichneten im Berichtsmonat Zuwächse. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien erzielte einen Anstieg um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Juni nutzten den Flughafen 163.516 Fluggäste. Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,1 Millionen Passagieren aufgrund eines Sondereffekts ein deutliches Plus von 125,4 Prozent. Das Aufkommen war im Vorjahresmonat durch die massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre und die darauffolgende Schließung des Flughafens negativ beeinflusst. Der Airport im peruanischen Lima wuchs im Juni auf rund 2,0 Millionen Fluggäste, ein Zuwachs von 2,0 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen begrüßten insgesamt 5,3 Millionen Passagiere, was einem Plus von 1,3 Prozent entsprach. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien zählten 550.005 Reisende (plus 14,2 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte mit rund 5,0 Millionen Fluggästen um 1,3 Prozent zu.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 5,5 Prozent und lag bei rund 19,9 Millionen Passagieren.

Flughafen Frankfurt