Flughafen Frankfurt präsentiert Julizahlen

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Fraport)

Im Juli 2023 nutzten den Flughafen Frankfurt erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr als 6 Millionen Fluggäste, das sind noch 13 Prozent weniger als vor der Corona Krise im Juli 2019.

Mit sechs Millionen Passagieren konnte der Flughafen Frankfurt im Juli ein Wachstum von annähernd 20 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022 hinlegen. Von den Passagierzahlen im Juli 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 13,1 Prozent entfernt.

Das Cargo-Aufkommen nahm leicht im Berichtsmonat zu. Es lag mit 164.503 Tonnen um 2,3 Prozent über dem Vergleichsmonat 2022. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 16,1 Prozent auf 40.626 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 13,5 Prozent auf rund 2,5 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber Juli 2022).

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen erzielten Zuwächse. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 149.631 Fluggäste (plus 20,0 Prozent). Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf über 1,2 Millionen Passagiere (plus 3,1 Prozent). Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Juli rund 1,9 Millionen Fluggäste (plus 13,0 Prozent). An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Verkehrszahlen auf 6,2 Millionen Fluggäste (plus 8,1 Prozent). Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien nahmen um 8,8 Prozent auf 810.866 Reisende zu. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 5,5 Millionen Fluggäste zu (plus 10,2 Prozent).

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 11,9 Prozent und lag bei 21,8 Millionen Passagieren.