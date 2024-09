Flughafen Frankfurt präsentiert Augustzahlen

Flughafen Frankfurt Vorfeld (Foto: Flughafen Frankfurt)

Im August 2024 verreisten rund 6,1 Millionen Fluggäste über den Flughafen Frankfurt. Das Aufkommen wuchs um etwa 3,7 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2023.

Aufgrund der Sommerferien in allen angrenzenden Bundesländern verreisten im August an 13 Tagen mehr als 200.000 Passagiere über Deutschlands Tor zu Welt. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat wurde diese Marke an lediglich fünf Tagen überschritten. Besonders gefragt waren im innereuropäischen Verkehr Urlaubsregionen in Italien, Spanien sowie Portugal und Griechenland. Im interkontinentalen Verkehr wuchsen vor allem China (+ 48,5 Prozent), Indien (+ 36,5 Prozent) und Singapur (+ 14,5 Prozent) dynamisch zum Vorjahr. Aufgrund der kritischen Sicherheitslage im Nahen Osten sank das Aufkommen in diese Region um minus 25,8 Prozent. Von den Passagierzahlen 2019 lag der aktuelle Monatswert noch etwa 12,1 Prozent entfernt.

Das Cargo-Volumen wuchs im Berichtsmonat deutlich um 10,1 Prozent zum Vergleichsmonat 2023. Es lag bei 172.718 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 1,1 Prozent auf 40.359 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs gegenüber dem Vergleichsmonat um 2,6 Prozent auf rund 2,5 Millionen Tonnen.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien erzielte einen Anstieg um 13,8 Prozent. Im Berichtsmonat nutzten den Flughafen 166.593 Fluggäste. Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 600.187 Passagieren hingegen weiterhin ein deutliches Minus von 49,5 Prozent. Hauptgrund hierfür ist der eingestellte Flugbetrieb am Airport in Porto Alegre seit 3. Mai als Folge der heftigen Überschwemmungen in der Region. Derzeit wird lediglich ein Notfallflugplan mit einer geringen Anzahl an inländischen Flügen von einer nahegelegenen Militärbasis durchgeführt. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im August auf rund 2,2 Millionen Fluggäste, ein deutliches Plus von 11,4 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen begrüßten insgesamt 6,5 Millionen Passagiere, was einem Plus von 6,1 Prozent entsprach. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien zählten 801.868 Reisende (minus 4,1 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya hingegen legte mit rund 5,8 Millionen Fluggästen geringfügig um 0,2 Prozent zu.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 22,2 Millionen Passagieren und damit um 1,0 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

Fraport AG