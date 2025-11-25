Flughafen Frankfurt mit neuer Cargo Partnerschaft

Frachtabfertigung am Flughafen Frankfurt (Foto: Fraport)

Der Flughafen Frankfurt und der Shanghai Pudong International Airport schließen strategische Partnerschaft im Cargo-Segment ab.

Der Flughafen Frankfurt und Shanghai Pudong International Airport (PVG) arbeiten ab sofort im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammen. Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung („Memorandum of Understanding“) bauen beide Flughäfen ihre langjährige Zusammenarbeit aus. Im Mittelpunkt stehen die Förderung der gezielten Zusammenarbeit der Partner in den jeweiligen Airport Communities, die Optimierung regulatorischer Prozesse sowie die gemeinsame Erschließung neuer Marktpotenziale. Dabei spiegelt die Partnerschaft das Leitmotiv des Flughafens Frankfurt – „Creating the Future of Cargo. Together.“ – wider und unterstreicht das gemeinsame Ziel beider Flughäfen.

„Die Nachfrage nach Luftfracht zwischen Asien und Europa wächst rasant. Mit Pudong gewinnt Fraport einen der größten Frachtflughafen Chinas als Partner“, sagt Alexander Laukenmann, Geschäftsbereichsleiter Aviation der Fraport AG. „Unsere Kooperation ist ein wichtiger Schritt, um den wachsenden Anforderungen des internationalen Handels gerecht zu werden.“

Der Flughafen Frankfurt zählt zu den führenden europäischen Luftfrachtstandorten und fungiert als wichtiges Drehkreuz zwischen Asien und Europa. Beide Flughäfen sehen in der vertieften Zusammenarbeit Chancen, den internationalen Frachtverkehr noch effizienter und zukunftsorientierter zu gestalten. Gemeinsame Projekte sind etwa ein abgestimmter Schnellreaktions- und Kommunikationsmechanismus zur Beschleunigung von Zoll- und Regulierungsprozessen sowie weitere gemeinsame Roadshows, um ein stärker vernetztes Fracht-Ökosystem aufzubauen.

China, als das weltweit größte Exportland, prägt den internationalen Warenverkehr. Dabei gewinnt auch der Onlinehandel zunehmend an Bedeutung: Am Flughafen Frankfurt werden monatlich rund fünf Millionen E-Commerce-Sendungen abgewickelt. Die strategische Partnerschaft mit Shanghai Pudong zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Abwicklung weiter zu verbessern und gemeinsame Standards zu setzen.

Ein Jahr nach der erfolgreichen Cargo-Roadshow in Shanghai ist die Absichtserklärung ein sichtbares Ergebnis des kontinuierlichen Austauschs mit den wichtigsten Akteuren des chinesischen Luftfrachtmarktes. Es markiert den Auftakt für weitere internationale Kooperationen in strategisch wichtigen Märkten.

Die Partnerschaft mit Shanghai Pudong ist Teil des umfassenden Masterplan CargoHub Frankfurt, mit dem Fraport die Wettbewerbsfähigkeit des Frachtstandorts langfristig ausbaut. Weitere Informationen zu den Inhalten des Masterplans und regelmäßige Neuigkeiten können Sie auf www.frankfurt-cargohub.de nachlesen.

Fraport AG